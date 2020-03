EU-top etaleert diep verdeelde Unie

De Europese leiders raken het niet eens over een gezamenlijke economische aanpak van de coronacrisis. Zij vragen de ministers van Financiën een concreet plan binnen de twee weken.

De Europese top van donderdag werd een pijnlijke demonstratie van grote Europese verdeeldheid. De oude breuklijn tussen noord en zuid, tussen verantwoordelijkheid en solidariteit, beheerste het overleg. De ministers van Financiën, die eigenlijk op sturing hoopten van de Europese leiders, krijgen de bal terug in hun eveneens zwaar verdeelde kamp.

De discussie onder de leiders spitste zich toe op het economisch antwoord op de coronacrisis en draaide uit op een open conflict tussen de Italiaanse premier Giuseppe Conte en de Duitse kanselier Angela Merkel. Conte eist dat Europa innovatieve instrumenten inzet in deze nooit geziene gezondheidscrisis. De maatregelen die nu op de Europese tafel liggen, zoals een kredietlijn van het Europees noodfonds ESM, dateren van de tijd van de eurocrisis en zijn dus niet geschikt. De coronacrisis treft alle landen, en geen enkel land heeft er schuld aan.

Corona-obligaties

Conte kreeg steun van ECB-voorzitter Christine Lagarde. Die zette zelf een ongeziene bazooka in en startte inmiddels ongelimiteerde obligatie-aankopen om te vermijden dat de spreads of renteverschillen binnen de eurozone oplopen en landen in moeilijkheden geraken. De maatregel van de ECB zet de Europese leiders wat uit de wind. Daarom vraagt Lagarde ook een geste van de eurolanden: een eenmalige gezamenlijke uitgifte van schuldpapier. Ze sprak van een crisis met 'epische dimensies', die eenheid vereist van Europa.