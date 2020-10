EU trekt strenge houding voor Wit-Rusland niet door naar Turkije

De 27 EU-leiders benadrukten op de Europese top hun streven naar strategische autonomie. Maar alle lidstaten achter een harde lijn tegen Turkije en sancties tegen het regime in Wit-Rusland krijgen, bleek een harde noot om te kraken.

De Europese Unie kondigde vrijdag sancties af tegen 40 toplui in Wit-Rusland die verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen de eigen bevolking en het vervalsen van de presidentsverkiezingen. De sancties treffen regeringsleden, topambtenaren, chefs van de oproerpolitie, de veiligheidsdiensten en detentiecentra en toplui van de kiescommissie.

De 40 Wit-Russen mogen niet naar de EU reizen en geraken niet meer aan hun geld of bezittingen die in de EU geparkeerd zijn. President Alexander Loekasjenko blijft voorlopig buiten schot. Sancties tegen hem komen er pas als de toestand in Wit-Rusland nog meer uit de hand loopt. Bovendien moet de dialoog met het regime behouden blijven, zegt de Nederlandse premier Mark Rutte.