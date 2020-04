EU versoepelt bankenregels om kredietkraan open te houden

De Europese Commissie versoepelt tijdelijk de bankenregels. Dat levert dit jaar potentieel 450 miljard euro extra leencapaciteit op.

'Onze eerste zorg in de coronacrisis is levens en bedrijven redden. En we kunnen daarbij de hulp van de banken gebruiken, benadrukt de Europese commissaris voor Economie en vicevoorzitter van de Commissie Valdis Dombrovskis. We hebben lessen getrokken uit de financieel-economische crisis, benadrukt hij. 'Toen waren banken een deel van het probleem, nu zijn ze een deel van de oplossing.'

Banken hebben nu veel grotere liquiditeitsbuffers dan voor de economische crisis. Maar 'een te strikte interpretatie van de bankenregels kan bankkapitaal blokkeren', zegt Dombrovskis. Er zijn grote verschillen in hoe banken met de coronacrisis omgaan in Europa. In België kregen de banken een overheidsgarantie van 50 miljard euro voor leningen. In andere landen gaan leningen gepaard met hogere rentes, een buitensporig onderpand, korte looptijden en bijkomende kosten.

Extra leningen

In het eerste kwartaal van dit jaar legden de Europese banken voor 25 miljard euro provisies voor verloren leningen aan. Als die trend aanhoudt, stijgen die provisies voor heel 2020 tot 100 miljard euro. In normale tijden kan zo'n verhoogd kredietrisico een rem zetten op bankleningen. Maar voor het bestrijden van de coronacrisis is het net essentieel dat de kredietstroom naar bedrijven en burgers intact blijft.

De Europese Commissie beveelt daarom flexibiliteit aan in de toepassing van de boekhoudkundige en prudentiële regels voor de banken. De Commissie brengt een handvol uitzonderlijke, tijdelijke maatregelen in stelling. De provisies voor verloren leningen bijvoorbeeld zullen niet automatisch gepaard moeten gaan met een extra kapitaalbuffer. Dankzij die flexibiliteit, die doorloopt tot eind 2021, zullen banken via een hefboomeffect potentieel 450 miljard euro extra kunnen lenen.

Dezelfde flexibiliteit geldt voor moratoria die nu in verschillende landen bestaan voor het betalen van leningen. Ook de jongste verstrenging van de kapitaalregels voor grote banken, in het kader van de internationale Bazelregels, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. De Commissie hoopt op snelle goedkeuring door de lidstaten en het Europees Parlement zodat de nieuwe regels in juni van kracht worden.

Geen bonus of dividend