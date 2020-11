EU voert importheffingen in op Boeing

Europese luchtvaartmaatschappijen die toestellen kopen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing moeten extra importheffingen betalen.

De Europese Unie legt douaneheffingen op aan toestellen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Dat heeft de Europese Commissie maandag bekendgemaakt. Het is een nieuw hoofdstuk in het conflict tussen Boeing en Airbus over illegale staatssteun.

De Verenigde Staten heffen al langer importheffingen op Europese Airbus-toestellen. In oktober gaf de Wereldhandelsorganisatie (WHO) de EU toestemming om de VS in de omgekeerde richting te treffen met sancties. Die moeten de schade compenseren die de VS veroorzaakt door - volgens de WHO - onredelijk veel staatssteun aan Boeing te geven.

We hebben een beslissing van de WHO die ons in het Boeing-dossier toelaat taksen op te leggen en dat gaan we ook doen. Valdis Dombrovskis Europees commissaris voor Economie

'We hebben een beslissing van de WHO die ons in het Boeing-dossier toelaat taksen op te leggen en dat gaan we ook doen', zei Europees commissaris voor Economie Valdis Dombrovskis maandag. Hij voegde er wel aan toe dat de EU bereid blijft om 'tot een onderhandelde oplossing' te komen.

Duitsland

De Commissie neemt daarmee een harder standpunt in dan de Duitse regering, die tot eind dit jaar de Europese vergaderingen van de vakministers voorzit. Maandag komen de ministers van Handel bijeen.

De Duitse minister van Economie Peter Altmaier zei in de aanloop daarnaartoe dat de EU en de VS een 'grote en brede deal over industriële tarieven' nodig hebben. 'Zo'n aanbod ligt op tafel', zei hij op de Duitse radio, 'en het is niet meer dan fair dat we de Amerikaanse regering de kans geven zich voor te bereiden op dat aanbod zodra ze aantreedt'.

Voor in 2016 president Donald Trump verkozen werd, onderhandelden de VS en de EU over een verregaand handelsakkoord, TTIP, dat in Europa op veel linkse kritiek stuitte. Trump begroef de onderhandelingen, maar begon na het verhogen van de tarieven voor staal en aluminium en de dreiging hetzelfde te doen voor Europese auto's gesprekken over een beperkt handelsakkoord met de VS. Dat leidde deze zomer tot een deal.

Airbus en Boeing

Het miniakkoord kon niet verhinderen dat het decennialange gevecht tussen Europa en de VS over de luchtvaartsector verder ging. De EU verloor een rechtszaak bij de WHO daarover, waarop Trump de invoertarieven verhoogde op Airbus-vliegtuigen maar ook op Franse wijn.

Frankrijk neemt daarom inzake de douanetarieven op Amerikaanse producten een harder standpunt in dan Duitsland. 'We mogen onze waakzaamheid niet laten verslappen', zei de Franse minister van Economie Bruno Le Maire daarover dit weekend.

Ketchup, tractoren en zalm