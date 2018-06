EU vraagt bedrijven brexitnoodplannen te maken

De Europese Commissie waarschuwt bedrijven voor het scenario dat er eind maart 2019 geen brexitdeal is.

Wat als de brexitgesprekken tegen maart volgend jaar op niets uitdraaien? Die vraag stellen bedrijven en de Europese Commissie zich almaar luider.

De Europese Commissie hield eerder deze maand een vergadering met de diplomaten van de 27 EU-landen en de vertegenwoordigers van hun nationale luchtvaartautoriteiten om de brexit te bespreken. Filip Cornelis, de luchtvaartbaas van het transportdepartement van de Europese Commissie, waarschuwde voor het scenario dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart volgend jaar zonder deal uit de EU valt.

De nieuwssite Politico maakte gewag van de meeting, op gezag van drie mensen die er aanwezig waren. Ook aan De Tijd werd de meeting bevestigd.

No deal

Als het VK de EU zonder deal verlaat, gelden de Europese afspraken niet meer over de controles voor de nationale veiligheid, de markttoegang, veiligheidsvoorschriften en passagiersrechten voor vluchten naar en van het VK. Op dit moment komt veel cargo voor de EU via het VK binnen. Zonder deal komen er controles op die goederen en gelden de standaardtarieven van de Wereldhandelsorganisatie.

Om het grof te zeggen, er is niet veel tijd meer om een akkoord te sluiten en het uitvoerbaar te maken tegen dat het VK de EU verlaat. Leo Varadkar Ierse premier

Het no-dealscenario wordt openlijk genoemd, wat in het begin van de brexitgesprekken niet zo was. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, vorige vrijdag te gast in het Ierse parlement, zei dat 'we ons moeten voorbereiden op alles, ook op geen deal'.

'Om het grof te zeggen, er is niet veel tijd meer om een akkoord te sluiten en het uitvoerbaar te maken tegen dat het VK de EU verlaat', zei de Ierse premier Leo Varadkar vorige week donderdag. Na een meeting met Juncker en de brexitonderhandelaar Michel Barnier zei hij dat iedereen het eens is dat 'er een urgente noodzaak is om onze inspanningen te verhogen als we er willen geraken'.

De Europese Banken Autoriteit publiceerde maandag een opinie op haar website waar ze de banken adviseert zich beter voor te bereiden op het scenario dat er tegen eind maart geen brexitdeal is en evenmin een overgangsperiode. Ze moeten er volgens de EBA over waken dat ze de risico's in kaart hebben gebracht, over de correcte vergunningen beschikken en voldoende management paraat hebben om schokken te incasseren.

Vlaamse havens

De EU en het VK hebben deelakkoorden gesloten over de brexit, onder meer over de factuur die Londen moet betalen. Maar die akkoorden moeten nog worden bezegeld in een alomvattende deal die ook een oplossing moet bieden voor het probleem van de Noord-Ierse grens. Die deal moet bovendien groen licht krijgen van het House of Commons, het Europees Parlement en de regeringen van de EU27.

De federale regering werft door de brexit 140 douaniers aan. Ook de Vlaamse havens zetten zich schrap en de vrees leeft dat Vlaamse kmo's zich onvoldoende voorbereiden.

Aan de overkant van het Kanaal, in Dover, wordt een parkeerstrook van 20 kilometer langs de autosnelweg aangelegd om plaats te maken voor trucks die wachten met een lading voor een schip in Dover of een trein in Folkestone.