EU vreest problemen met leveringen J&J-vaccin

De vrees leeft dat ook de coronavaccins van Johnson & Johnson niet aan de EU kunnen worden geleverd zoals gepland, omdat ze in de VS worden gebotteld.

Johnson & Johnson ontwikkelt via dochter Janssen Pharmaceutica vaccins in het Nederlandse Leiden. Maar het bottelen van die vaccins gebeurt voor een belangrijk deel in de Verenigde Staten. De vraag wordt of die afgevulde vaccins terug naar de Europese Unie kunnen.