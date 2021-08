EU werkt aan nieuwe reisrestricties voor VS

Amerikanen kunnen weldra niet meer zomaar onbezorgd op een vliegtuig naar Europa stappen. De Europese Unie heeft de procedure gelanceerd om de Verenigde Staten te verwijderen van een lijst met landen waarvoor geen quarantaine- of testplicht geldt.

Sinds de coronapandemie begin 2020 uitgebroken is, is van onbezorgd reizen rond de wereld geen sprake meer. Maandenlang gooiden landen hun grenzen voor niet-onderdanen op slot om de verspreiding van het longvirus in te dijken. Pas nadat vaccinatiecampagnes op volle toeren waren beginnen te draaien, volgden geleidelijk wat versoepelingen.

De Europese Unie besliste half juni de Verenigde Staten toe te voegen aan een lijst met niet-EU-landen waarvoor geen beperking op niet-essentiële reizen geldt. De bijsturing kwam er op basis van de behoorlijke vaccinatiegraad in de VS en de gunstig evoluerende epidemiologische situatie in het land.

Reisrestricties

Maar deze zomer verspreidde de deltavariant zich als een lopend vuurtje over de VS terwijl de Amerikaanse overheid moeite had vaccintwijfelaars te verleiden tot een prik. Bovendien hielden de VS, tot frustratie van Brussel, hun grenzen al die tijd gesloten voor Europeanen, zelfs als die volledig gevaccineerd zijn.

Als de Europese lidstaten tegen maandag geen bezwaar indienen, wordt de beslissing om weer reisrestricties op te leggen aan Amerikanen definitief. Europese diplomaten

Al die elementen zetten de EU er vrijdag toe aan de procedure te openen om de VS te verwijderen van de lijst met 'veilige' niet-EU-landen, vernam het persbureau Reuters in diplomatieke kringen. 'Als de Europese lidstaten tegen maandag geen bezwaar indienen, wordt de beslissing om weer reisrestricties op te leggen aan Amerikanen definitief.' Dan kunnen EU-landen beslissen een quarantaine- en testplicht in te voeren voor Amerikanen.