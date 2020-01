EU wil bemiddelen in conflict VS-Iran

Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, nodigt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, uit naar Brussel om de situatie in het Midden-Oosten te 'de-escaleren'.

Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, uitgenodigd om naar Brussel te komen. Dat heeft hij zondag bekendgemaakt. Doel is om de situatie in het Midden-Oosten te 'de-escaleren' na de dodelijke aanval van de Verenigde Staten op de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak.