EU wil met Afghanistan asielcrisis van 2015 niet nog eens beleven

De EU mikt op opvang in de eigen regio voor Afghaanse vluchtelingen. In Iran zitten nu al ruim 3 miljoen Afghanen - 780.000 legaal en de rest zonder papieren.

De Europese Unie is bijzonder zenuwachtig dat de toestand in Afghanistan net als in 2015 met de Syrische burgeroorlog een enorme mensenstroom naar onze kusten zal duwen. Terwijl het mantra net al jaren 'nooit meer 2015' is.

Europees Commissaris Ylva Johansson heeft op een meeting van de 27 ministers van Binnenlandse Zaken de lidstaten opgeroepen hun inspanningen rond de hervestiging van Afghanen op te drijven. Hervestiging komt erop neer dat mensen uit vluchtelingenkampen of via selectie - Johansson denkt voor Afghanistan aan vrouwen en meisjes - naar Europa gevlogen worden en bij ons na een asielprocedure de vluchtelingenstatus krijgen.

Johansson schuift niet toevallig hervestiging als oplossing naar voren. Er kan voor de EU geen sprake van zijn dat 'mensen zich opnieuw in groten getale met de hulp van mensensmokkelaars via onveilige en illegale routes aandienen aan onze buitengrenzen'.

Precies dat deed zich voor van de zomer van 2015 tot het voorjaar van 2016. Toen kwamen ruim 1 miljoen mensen - vooral Syriërs - aan op de Griekse en Italiaanse kusten. Het bezorgt de Europese leiders nog koude rillingen omdat de gebeurtenissen van toen zo'n breuklijnen veroorzaakten - met onder meer een opstoot van extreemrechts - die tot vandaag spelen.

Opvang in de regio

Behalve op hervestiging hamerde Johansson op een andere Europese dada: opvang in de eigen regio. Bijna 3,5 miljoen Afghanen zijn op de vlucht in eigen land. Het is de bedoeling dat zij veilig terug naar huis kunnen of worden opgenomen door buurlanden als Pakistan, Iran of Tadzjikistan. In Iran leven officieel zo'n 780.000 Afghanen - en nog eens zeker 2 miljoen zonder papieren. In Pakistan gaat het om bijna 1,5 miljoen Afghaanse vluchtelingen. Door de herovering van het land door de taliban zal dat cijfer bijna zeker nog stijgen.

2 miljoen Vluchtelingen In buurlanden Iran en Pakistan leven officieel meer dan 2 miljoen Afghaanse vluchtelingen. Illegaal zijn het er nog veel meer.

Johansson zei het in de marge van een EU-meeting over Wit-Rusland. Met dat land ligt de EU op ramkoers omdat president Aleksandr Loekasjenko volgens de lidstaten doelbewust migranten de grens overlaat, uit weerwraak voor EU-sancties. Maar boven de bijeenkomst hing ook Afghanistan. Voor ons land schoof staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) mee aan tafel.

Zijn entourage laat weten dat afgesproken is een aparte meeting te houden over de Afghaanse kwestie. Het Sloveense EU-voorzitterschap roept daarnaast op tot een speciale crisistop.

Gecontroleerd en georganiseerd

Mahdi benadrukt dat opvang van Afghanen vooral gecontroleerd en georganiseerd moet verlopen. Liefst in de eigen regio. Hij zet zich op de lijn van Frankrijk en Duitsland. Die dringen aan op de versterking van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR om de migratie- en vluchtelingenstromen in goede banen te leiden.

De Franse president Emmanuel Macron pusht samen met Duitsland voor een Europees plan om grote mensenstromen naar Europa te tackelen. Landen als Griekenland en Oostenrijk verzetten zich openlijk fel tegen omvangrijke opvang van Afghanen in onze contreien.

Dat is niet toevallig omdat de meeste Afghanen eerst aankomen in Griekenland en daarna vooral doorreizen naar Nederland, Duitsland, Oostenrijk en België. Tussen 2016 en eind juli dit jaar vroegen 15.500 Afghanen asiel aan in ons land. 8.226 Afghanen kregen in die tijd vluchtelingenstatus. Het bewijst voor Mahdi dat België meer dan zijn deel doet, in een reactie op berichten dat Canada en het Verenigd Koninkrijk via hervestiging bereid zijn elk 20.000 Afghanen op te nemen.

15.500 Afghaanse asielzoekers Tussen 2016 tot en eind juli dit jaar vroegen 15.500 Afghanen in ons land asiel aan. 8.226 Afghanen kregen in die tijd vluchtelingenstatus.