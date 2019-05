EU zet deur op kier voor Albanië en Noord-Macedonië

De Europese Commissie vraagt om de toetredingsonderhandelingen op te starten met Albanië en Noord-Macedonië.

De Europese Commissie maakte woensdag een eerste evaluatie van de Balkanstrategie die ze een dik jaar geleden op tafel legde. Daarin opteert Europa voor meer strategische samenwerking en betere verbindingen met de Balkanregio.

Het perspectief op lidmaatschap van de EU is de wortel in de strategie. Ze moet de Balkanlanden aanzetten tot hervormingen. Maar omdat de meeste Balkanlanden nog veraf staan van dat doel, zit een toetreding voor 2025 er wellicht niet in.

Beloning

Volgens buitenlandchef Federica Mogherini is er het voorbije jaar evenwel een 'positieve verandering, doorheen de hele regio'. De Commissie wil twee landen belonen voor de inspanningen die het voorbije jaar zijn gebeurd. Ze pleit voor het openen van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië.

Noord-Macedonië heeft niet alleen zware hervormingen doorgevoerd in de strijd tegen corruptie en de hervorming van het gerecht. Daarnaast krijgt het land alle lof toegezwaaid na het compromis over de naam. Met de officiële benaming Noord-Macedonië komt een einde aan een dispuut dat twintig jaar duurde.

Albanië voert verregaande hervormingen door, en met name een transformatie van het gerechtelijk apparaat, zei EU-commissaris voor de Uitbreiding, Johannes Hahn.

Geen animo bij lidstaten

Het voorstel van de Commissie gaat nu naar de lidstaten. Zij beslissen of de twee landen de wachtkamer mogen verlaten. Maar het animo onder de lidstaten is beperkt. De kans is reëel dat een beslissing verschoven wordt tot na de zomer. Met name Frankrijk en Duitsland hielden vorig jaar al het been stijf om onderhandelingen op te starten met de twee Balkanlanden.

Met Servië en Montenegro voert de Europese Unie al jaren erg moeizame onderhandelingen. Van vooruitgang is daar geen sprake. Bosnië-Herzegovina en Kosovo blijven 'potentiële kandidaat-lidstaten'.

Turkije blijft in ijskast

De toetredingsonderhandelingen met Turkije zitten al enkele jaren volledig geblokkeerd. Niets wijst erop dat dit overleg snel uit de ijskast kan.