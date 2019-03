EU zet reddingsoperatie voor vluchtelingen stop

De militaire operatie Sophia mag vanaf 1 april geen schepen meer inzetten. Daardoor dreigt ze migranten in nood aan hun lot over te laten.

De Europese missie Sophia moet het vanaf 1 april zonder schepen doen. Dat is het resultaat van een compromis waarbij de missie nog zes maanden wordt voortgezet. Operatie Sophia, die in juni 2015 van start ging, kwam er nadat honderden migranten op zee waren gestorven. Ze viseert mensensmokkelaars door hun boten in beslag te nemen en te vernietigen en staat in voor de training van de Libische kustwacht. Daarnaast pikken haar schepen ook migranten in nood op, zoals het internationale scheepsrecht dat vereist.

De Europese Unie gaat de reddingsactie voor vluchtelingen en migranten voor de kust van Libië tijdelijk stopzetten. Italië verzet zich ertegen dat de schepen nog langer worden ingezet. Sinds de populistische regering in Rome aan de macht kwam, vaart het land een harde antimigratiekoers. Het liet meermaals schepen met geredde vluchtelingen en migranten blokkeren op de Middellandse Zee.

Rome is het beu dat geredde vluchtelingen en migranten uitsluitend naar Italië worden gebracht. Van daaruit moet ze volgens de Europese regels over de andere lidstaten verdeeld worden, maar landen als Hongarije of Polen weigeren in te stemmen met het vaste verdeelsysteem.

Urenlang onderhandelen

De beslissing om de schepen voorlopig niet meer in te zetten zou dinsdagavond genomen zijn na urenlang onderhandelen in het Politiek en Veiligheidscomité van de Europese Raad. Ze zou in eerste instantie voor zes maanden gelden en kan theoretisch nog tot woensdagmiddag gestopt worden door een veto van een EU-lidstaat. Toch is dat zeer onwaarschijnlijk, omdat de operatie dan aan einde van de maand bij gebrek aan mandaat compleet stopgezet moet worden. Het huidige mandaat loopt af op 31 maart.

Tot nader order zal Operatie Sophia alleen nog mensensmokkelnetwerken via de lucht monitoren. Ook de opleiding van de Libische kustwacht gaat voort.

Aantal illegalen sterk gedaald

Europees buitenlandcoördinator Federica Mogherini riep de Europese lidstaten de voorbije maanden meermaals uitdrukkelijk op een voortzetting van Operatie Sophia mogelijk te maken. Ze wees erop dat het aantal migranten dat illegaal aankomt in Europa met meer dan 80 procent gedaald is, onder meer door de opleiding van de Libische kustwacht.