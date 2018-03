EU zet zich schrap in staaloorlog

Europa heeft een arsenaal tegenmaatregelen klaarstaan indien de Amerikaanse president Donald Trump een handelsoorlog start over staal.

'Protectionisme mag nooit het antwoord zijn', zegt de Europese commissaris voor Handel, Cecilia Malström. Toch heeft Europa een 'proportioneel en evenwichtig antwoord klaar als de VS doorgaan met invoerheffingen'.

Er zijn indicaties dat Trump de komende dagen de handelsoorlog op gang trekt, erkent Malmström. Trump kondigde een week geleden een heffing aan van 25 procent op de invoer van staal en van 10 procent op aluminium.

Antwoord klaar op drie fronten

Europa heeft tegenmaatregelen klaar op drie fronten. Zo stapt Europa, zodra Trump doorzet met de invoerheffingen, naar de Wereldhandelsorganisatie WHO. Dat beroep zal wellicht gebeuren in overleg met andere getroffen landen. Europa is immers slechts goed voor 3 procent van de Amerikaanse staalinvoer.

Hoe kan de invoer van hooggespecialiseere en kwalitatief staal uit Europa dat de Amerikaanse industrie hard nodig heeft een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid Cecilia Malmström Eurocommissaris voor Handel

Malmström beklemtoont dat de basis waarop Trump invoerheffingen oplegt, 'misleidend en onjuist' is. Trump zegt dat de staalinvoer de nationale veiligheid in gevaar brengt. 'Hoe kan de invoer van hooggespecialiseerd en kwalitatief staal uit Europa dat de Amerikaanse industrie hard nodig heeft een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid', vraagt ze zich af.

Europa neemt ook vrijwaringsmaatregelen. Die moeten vermijden dat China en andere landen staal dumpen op de Europese markt, omdat ze niet langer in de VS terechtkunnen. Zo gaat Europa de invoer van Amerikaans staal met 15 miljoen ton beperken. Malmström pleit voor zoveel mogelijk vrijwaringsmaatregelen tegen massale dumping.

Tegelijk is duidelijk dat het probleem van overcapaciteit in de staalsector wereldwijd niet opgelost kan worden met handelssancties en het sluiten van markten. Daarom dringt Malmström erop aan dat de verdere sluiting van de markt voor aluminium en staal niet nog meer wordt aangemoedigd.

Lijst van Europese tegenmaatregelen

'We hopen nog altijd dat Europa niet getroffen wordt', aldus Malmström. 'We willen ook niet dat de situatie escaleert. Maar de Amerikaanse maatregelen komen wel hard aan in de Europese Unie. Daarom komen er represailles: een heffing van 25 procent op een welgekozen lijst van een honderdtal Amerikaanse producten.' Malmström beklemtoont dat die tegenmaatregelen volledig compatibel zijn met de voorschriften van de WHO.

Die lijst is al overlegd met de lidstaten en is vooral bedoeld om Trump en enkele toppolitici hard te treffen. Ze bevat iconische producten zoals de motoren van Harley-Davidson, Levi's jeans, bourbon, pindanoten en fruitsap.

Er zijn drie categorieën, die elk een gelijk aandeel krijgen in de sancties: landbouwproducten zoals mais, bourbon en fruitsap, staal- en industriële goederen en ten slotte verbruiksgoederen, van de bekende motoren tot jeans, cosmetica en plezierboten.

Voorlopig is de lijst met Europese represailles goed voor 2,8 miljard euro. Maar over de werkelijke omvang beslist Europa pas als duidelijk is welke raket Trump in de handelsoorlog afschiet. De sancties moeten evenredig zijn aan de door Europa geleden schade.

Ook België getroffen

Europa voert jaarlijks voor zo'n 5 miljard euro aan staal en 1 miljard euro aan aluminium uit naar de VS. Als Trump effectief doorgaat met heffingen van 25 procent op staalproducten en van 10 procent op aluminium, zal dat ook gevolgen hebben voor Belgische staalproducenten, zegt de federale minister van Economie, Kris Peeters (CD&V). België exporteert vooral staal naar andere EU-landen; de VS zijn de tweede belangrijkste afzetmarkt buiten de EU.

De grootste directe impact van de Amerikaanse invoerheffingen situeert zich bij relatief kleinere spelers: NMLK, Clabecq en Industeel. Zij hangen voor 5 tot 10 procent van hun omzet af van de VS-markt, voornamelijk voor hoogwaardige staalproducten. Kris Peeters Minister van Economie en Werk

'De grootste directe impact van de Amerikaanse invoerheffingen situeert zich bij relatief kleinere spelers: NMLK, Clabecq en Industeel. Zij hangen voor 5 tot 10 procent van hun omzet af van de Amerikaanse markt, voornamelijk voor hoogwaardige staalproducten', stelt Peeters. De Belgische minister is nog meer bevreesd voor de 'indirecte effecten', de dumping van overtollig staal op de Europese markt. Peeters dringt daarom aan op tijdelijke vrijwaringsmaatregelen.

Mogelijke tegenmaatregelen van Trump

Trump dreigde de voorbije dagen met tegenmaatregelen als Europa represailles neemt. Hij overweegt een invoerheffing op Duitse wagens, zo liet hij zich al ontvallen.

Malmström beklemtoont evenwel dat 'we Europese groei en jobs moeten beschermen'. Zo'n Amerikaanse tegenmaatregel is niet gebaseerd op feiten, zegt ze: 'Er worden slechts een miljoen wagens in de VS vervaardigd en die productie creëert tewerkstelling.'