EY verhuist spilvennootschap van Londen naar Brussel

De beslissing is het gevolg van de dreigende harde brexit. De spilvennootschap moet een auditlicentie hebben in een lidstaat van de EU om de EY-auditorganisaties in de andere lidstaten te kunnen aansturen en controleren. De huidige Europese spilvennootschap, EU Europe LLP, werkt met een Britse auditlicentie. Maar als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, moet EY in een ander EU-land zo’n vergunning aanvragen.

Na een grondig onderzoek heeft EY Brussel gekozen als vestigingsplaats voor zijn Europese spilvennootschap. ‘Omdat België een trouwe lidstaat van de Europese Unie is, omdat heel wat Europese instellingen in Brussel zijn gevestigd en omdat het regelgevend kader er stabiel is’, zegt Rudi Braes, voormalig topman van EY België en nu vicepresident van EY Europa, Midden-Oosten en Afrika.

De keuze voor Brussel is een triomf voor ons land, vooral symbolisch van belang. Ze is ook een opsteker voor het Instituut voor Bedrijfsrevisoren en het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren, dat aanleunt bij de Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FMSA). Zij krijgen de verantwoordelijkheid voor het toezicht op een belangrijke auditgroep in Europa en op haar partners. Die blijven in eerste instantie ook wel onderworpen aan het toezicht in de lokale landen waar ze actief zijn.