‘Een italexit? Wij zijn geen Britten, hè'

Het woord beiert door heel Italië. ‘Speriamo. Laten we hopen.’ Eén week hebben ze een regering. Eén week een premier. Eén week geven ze de hoop op een nieuw Italië nog niet op. Bericht uit Ferrara, stad van kunst en cultuur, en nu ook van de Lega en de Vijfsterrenbeweging.

Het verhaal begint woensdagochtend met een knal. Met zes knallen zelfs, en het geroep van een boze man. Dan is het weer stil. Je wordt wakker in Ferrara en misschien is dit een droom. Maar even later sta je buiten aan hotel Antica Dimora, je ziet een auto van de carabinieri en de mevrouw van het hotel zegt maar één woord: ‘Banditti.’

Wassim Daoud opende negen maanden geleden in een deel van het palazzo, waarin ook zes hotelkamers zijn, een ristorante. Dat heet La Racchetta en met zes harde smashes sloeg iemand vannacht de ruiten in. ‘Ik kan alleen maar raden’, zegt Wassim. ‘Twaalf jaar geleden kwam ik uit Libanon naar Ferrara om marketing en economie te studeren. Maar sinds de oorlog voel ik dat de Italianen zich afsluiten. Plots was ik weer een Libanees.’

‘De vreemdeling loopt voorbij en de mensen in het café kijken en grijnzen’, schrijft Giorgio Bassani over ‘Een nacht in ’43’. En wie naar Ferrara reist, reist in het spoor van de schrijver die in 2000 overleed. De reiziger wandelt over de Piazza Municipale, door de Via Mazzini, langs de Corso Giovecca. ‘De voornaamste verkeersader van de stad’, schrijft Bassani over die Corso Giovecca.

Carola Peverati vindt dat veelzeggend. ‘Toen in de 15de eeuw de Joden overal in Europa werden verdreven, verwelkomde de hertog van Ferrara ze in onze stad. (met een lachje) Hij wist waarom: ze hadden geld en dat kon hij gebruiken. Die Corso Giovecca, ter ere van hen, is een belangrijke straat. Onder het bewind van een volgende paus moesten ze in getto’s in de stad onderduiken, Hitler heeft niets uitgevonden. Maar Ferrara was dus altijd een open stad met open armen.’

Ze spreekt in de verleden tijd, tegen beter weten in. Tik ‘resultati elezioni 4 marzo Ferrara’ in en je leest dat de Partido Democratico 25,26 procent haalde, de Vijfsterrenbeweging 21,97 procent en de Lega 23,68 procent. De ochtend nadien werd ook Ferrara wakker in een nieuw heden. Anti het oude links. Anti establishment. Anti vluchtelingen. Anti Europa. Weinig avanti. Drie lukrake woorden van Bassani: ‘Een raadsel, ja.’

Schermvullende weergave ©© Yoko Aziz

Rode vlaggen

We stappen de straat op van de stad die al twintig jaar geleden de Bicycle Charter ondertekende en dat zie je: oude en jonge mensen op oude en jonge fietsen, mannen op damesfietsen en vrouwen op fietsen met een buis en al die mooie merken. Bianchi, Atala, Legnano, ook wel eens gewoon Holland. Van de 135.000 inwoners zou 89 procent een fiets hebben. En alle zadels staan laag: zo spring je er makkelijk op en af. Elke meter in deze stad is vlak. De fiets wordt gebruikt.

Maar op de Corso Martiri della Libertà - ooit de Corso Roma, maar herdoopt na een fascistische razzia in de nacht van 14 op 15 november 1943 waarbij elf inwoners van de stad stierven - zuigt luide muziek je naar de Piazza Municipale. Zomaar een woensdag in juni, amper vier dagen nadat Giuseppe Conte zijn regering van de Lega en de Vijfsterrenbeweging heeft gevormd, wordt betoogd en gestaakt en kleuren rode vlaggen van metaalarbeidersbond FIOM het plein.

De militairen fouilleren mensen die rustig op een bankje zitten. Tegen die perceptie kan je niet vechten. Carola Peverati, in het vluchtelingencentrum

Stoere mannen, Italiaanse mannen en af en toe een vrouw. Marcella Ravaglia zit aan een tafeltje met petities voor wat haar aan het hart gaat. De 42-jarige manager onderzoek en ontwikkeling in een petrochemisch bedrijf nam een halve dag vrij om haar ‘Comitato Acqua Pubblica Ferrara’ te promoten.

‘Ja, natuurlijk was ik geschokt door het succes van de Lega’, zegt ze. ‘Het zijn racisten. Maar zelf stemde ik voor de Vijfsterrenbeweging, terwijl ik vroeger altijd links stemde. Nee, niet voor de Partido Democratico. Die zijn niet links. De Vijfsterrenbeweging beloofde me iets te doen voor het water, voor het milieu en voor de strijd tegen corruptie.’

‘Speriamo,’ zegt ze, ‘laat ons hopen dat de Vijfsterrenbeweging in die vreemde regering druk kan blijven zetten. Natuurlijk ben ik bang van de Lega. Maar misschien is het beter dat de partij in de regering zit dan erbuiten. En dat de Vijfsterrenbeweging voor een evenwicht kan zorgen.’ Ze zegt wat commentator Roger Cohen in The New York Times schreef, al gaat hij nog wat verder. ‘They are a miserable bunch borne aloft on the global anti-liberal tide. (...) It’s much better to have them fail on the inside than have them rail from the outside.’

Dat die metaalarbeiders hier zijn, heeft eigenlijk niets met premier Giuseppe Conte te maken. De manifestatie was al lang voor zijn regering er was aangekondigd. Een dag later citeert La Nuova Ferrara, de lokale krant, vakbondsleider Samuele Lodi: ‘De regering heeft het vertikt naar ons te luisteren en is dus op 4 maart afgestraft.’ Zegt Marcela: ‘We strijden tegen de ‘Jobs Act’ van ex-premier Matteo Renzi, tegen de ‘Legge Fornero’ (over pensioenen, red.) van ex-premier Mario Monti en tegen de ‘Legge 107’, een wet die scholieren onder meer verplicht vierhonderd uur te werken zonder te worden betaald.’

Het klinkt allemaal heel Italiaans, maar je blijft hangen op de Lega. Dat doet zij ook. ‘Italië is een multicultureel land, alleen al door onze ligging. En hoe sommige vluchtelingen worden behandeld, doet me pijn. Ons leven is slechter dan vroeger, maar dat is niet de schuld van de vluchtelingen. Het is de schuld van onze regeringen én van de Europese Unie. Onder druk van Europa moest Italië in 2011 een bezuinigingsplan ondergaan dat ten koste gaat van de gezondheidszorg, het onderwijs en de infrastructuur. Daardoor zit alles dicht en ik vind dat we weer moeten onderhandelen met Europa. Maar natuurlijk moeten we de euro niet laten vallen.’

Nigeriaanse roots

‘Een raadsel, ja’, waren die woorden toch van Bassani. Toen.

Bericht van vandaag: in Gorino, een dorpje 70 kilometer verderop in de provincie Ferrara, haalde de Lega meer dan 43 procent en zouden inwoners de toegang tot het dorp blokkeren.

Schermvullende weergave Carola Peverati poseert in een klas. Op de achtergrond zie je enkele Afrikaanse jongens die Italiaanse les krijgen. Tegen de muur hangt een spandoek 'Cittadini del mondo. Riconosce lo stato die Palestina'. Zij zet zich in voor de vluchtelingen. ©Rik Van Puymbroeck

Bericht in La Nuova Ferrara, ook vandaag: ‘Gad sempre più violenta.’ Gad is een wijk in de buurt van het station van Ferrara, een probleemwijk met achterstand en drugsverslaafden. Iemand is er aangehouden.

‘Voor familiegeweld’, vertaalt Carola Peverati het stuk in de krant. ‘Maar kijk, ‘il giovane nigeriano’ schrijven ze erbij. Het gaat om een jongen met Nigeriaanse roots. Dan is familiegeweld, dat overal kan voorkomen, voorpaginanieuws. De rol van de media is niet te onderschatten. Alle cijfers tonen aan dat de criminaliteit in Italië daalt. Ook in Ferrara.’

‘Maar zelfs mijn beste vrienden geloven me niet als ik dat zeg. Nee, de criminaliteit neemt toe, ‘want we lezen toch de kranten’. Echt niet. Zelfs de zogenaamde nieuwe invasie van vluchtelingen klopt niet. Maar Matteo Salvini, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en de voorman van de Lega, zei in zijn eerste mededeling dat Tunesië hun ‘galeotti’, hun misdadigers eigenlijk, naar ons stuurde. Tunesië heeft officieel geprotesteerd, maar hij heeft het dus wel gezegd.’

Het minimumpensioen bedraagt 450 euro. Zou jij daarvan kunnen leven? Wassim Daoud, voor zijn restaurant

We stapten met Carola mee naar de rand van Ferrara, naar het lokaal van Cittadini del Mondo, een vzw die al twintig jaar vluchtelingen steunt. Carola is er geen voorzitster, want dat kan niet. ‘Onze statuten zeggen dat de voorzitter uit een niet-Europees land moet komen.’ Negen Afrikaanse jongens krijgen nu Italiaanse les van Simona. Op de Biënnale van Venetië organiseerden ze een flashmob. Vluchtelingenkinderen traden op in het Teatro Comunale. De sfeer leek goed.

‘Maar als iemand je in Ferrara zegt dat hij schrok van het succes van de Lega, moet je dit weten: ik schrok er niet van. Ik was teleurgesteld en verdrietig. Maar de mensen reageerden op het angstbeleid. En wij voelden dat. Vorig jaar kwamen plots twaalf soldaten permanent in Ferrara. Voor de veiligheid. Voor wat? Je kan als vrouw ’s nachts probleemloos over straat lopen in Ferrara. Maar nee, er waren militairen nodig. Die patrouilleren en fouilleren mensen die rustig op een bankje zitten. Tegen die perceptie kan je niet vechten.’

Kan Carola zich een Italië voorstellen zonder Europa? ‘Het Europa van de banken is mijn Europa niet. Maar Europa betekent wel ‘no war’ en alleen al daarom... Dus een italexit moet er zeker niet komen. We zijn geen Britten, hè. Volgens mij hebben ze er al lang spijt van.’ Haar glimlach is vertederend. Carola kan het weten: ze is al veertig jaar met een Brit getrouwd.

Niet dood

Schermvullende weergave Wassim Daoud poseert voor zijn ristorante pizzeria La Racchetta. Daarvan werden de ruiten ingeslagen. Hij is van Libanese oorsprong en woont al 12 jaar in Italië, waar hij kwam studeren. ©Rik Van Puymbroeck

Wassims geloof in de daling van de criminaliteitscijfers kreeg een ferme knauw vanochtend. Bij die zes knallen en zijn ruiten. Kost hem 3.000 euro. ‘Dat valt nog mee’, glimlacht hij. ‘En ik ben niet dood.’

Maar boos maakt het hem wel, want toen hij negen maanden geleden La Racchetta opende, deed hij dat omdat hij bij zijn vorige baas na jaren was weggestuurd. ‘Hij was als een tweede vader voor me’, zegt Wassim, 33 en dus afkomstig uit Libanon. ‘Maar sinds ‘de oorlog’, en je weet wat ik bedoel, zag ik hem veranderen. En op een dag kreeg ik te horen: ‘Eind van de maand moet je weg.’ Maar nog eens twee maanden later opende ik dit restaurant.’

Het zit onder het dak van het hotel, en daarvan is Enrico Ravegnani dan weer de baas. Een naam in Ferrara: zijn opa Giuseppe was dichter, schrijver, journalist. Filippo de Pisis schilderde een portret van Giuseppe. ‘Ferrara was tot voor de Tweede Wereldoorlog een stad die op cultureel vlak wedijverde met Parijs’, zegt Enrico. ‘Giorgio de Chirico, de grote metafysische schilder, woonde hier een paar jaar. Ben je al naar de Palazzo dei Diamanti geweest en naar het Teatro? Daar zal je dat zien.’

Enrico is zeker: de Lega won niet omdat mensen in Italië plots zo anti Europa of anti anders zijn. De Lega won omdat ze ‘la sinistra’, links dus, kotsbeu waren. ‘Mensen willen werk, minder taksen en een beter leven. Dat verwacht je van links. Maar zij waren al die jaren alleen maar bezig met hun vriendjes. Als een soort maffia. Alles voor de banken en niets voor de armen. Het minimumpensioen bedraagt 450 euro. Zou jij daarvan kunnen leven? Ik lees nu dat de Vijfsterrenbeweging dat wil optrekken tot 800 euro. De Italianen hebben een vuist gemaakt tegen links. ‘Speriamo’ dat die twee partijen elkaar nu in evenwicht gaan houden.’

Vanwaar de naam La Racchetta, eigenlijk? Dat is volgens Enrico eenvoudig en je kan in de spelonken van het internet bronnen vinden die schrijven dat de wieg van de tennissport in Ferrara staat. Je vindt in die grotten ook hele andere verhalen, maar dat hertog Alfonso II van het Huis Este al in de 16de eeuw in zijn Castello zeven tennisvelden had, lijkt te kloppen. Overigens was Giorgio Bassani, daar is hij weer, lid van en verwoed speler bij Tennis Club Marfisa d’Este in Ferrara. Net als Michelangelo Antonioni, de grote Italiaanse regisseur uit Ferrara die met ‘Blowup’ in 1966 de Gouden Palm won.

Eerste balkon

Is Ferrara alleen geschiedenis en is, bij uitbreiding, Italië dat? In het Palazzo dei Diamanti, een fantastisch gebouw uit de renaissance met een gevel van 8.500 marmerblokken, loopt een expo die ‘Stati d’animo’ heet en je ziet er oude meesters als Previati, Boccioni, maar ook een werk van Auguste Rodin, van Edvard Munch en één schilderij van Giorgio di Chirico. Je stapt met een weemoedig gevoel buiten, daar gaat die tentoonstelling ook over, maar je relateert toch met de stad.

Links heeft ons laten zitten, vaak in kleine dingen. Mauro Occhiali, in zijn tapijtwinkel

Je gaat het Teatro Comunale Claudio Abbado binnen, het staat hier al sinds het einde van de 18de eeuw, en werd in 2012 door een aardbeving flink door elkaar geschud. Maar de spiegels in elke loge van het eerste balkon, goed voor belangrijke mensen hun ego en voor hun eega’s hun coiffure, hielden stand.

‘Weet je dat zelfs in mijn kleine dorpje in Zuid-Italië, Marina di Ascea, 25 procent van de 2.000 kiezers voor de Lega stemde?’ Zoals bij ons studeren studenten in Ferrara in de bibliotheek. Maar de Biblioteca Comunale Ariostea heeft een binnentuin met bomen en die binnentuin heeft ook wifi: ze zitten dus daar.

Mattea Valente is 29, studeert rechten in Ferrara, en heeft op 20 juni examen. Hij neemt pauze. ‘Die nieuwe regering is natuurlijk geen goed idee’, zegt hij. ‘Een nieuwe regering zou een nieuwe toekomst moeten brengen. En dat gaat die coalitie niet kunnen realiseren. Ik stemde wel voor de Partido Democratico. Wie voor de Lega stemde, denkt dat hij tegen de problemen stemde. Dat zal helaas niet zo zijn. Salvini beloofde vijf jaar geleden dat hij het noorden van Italië zou afsplitsen. Nu belooft hij dat hij de vluchtelingen zal wegkrijgen. Komaan.’

Niemand die hij kende, stemde voor de Lega. ‘Al moeten die er zijn.’ Niemand die hij kent, wil weten van een terugkeer naar de lire, naar het land van de maffia, naar een land alleen. ‘Ik ben een supporter van Europa.’

Meteen in de file

Schermvullende weergave Mauro Occhiali, de man met baard en jeanshemd, poseert in zijn tapijtenwinkel. Hij stemde voor Lega. ©Rik Van Puymbroeck

Ochtend in Ferrara. Een nieuwe krant. En deze titel: ‘Salvini: ‘Con la flat taks anche i ricchi pagheranno meno.’ Met onze vlaktaks zullen ook de rijken minder betalen.

In zijn winkel met oosterse tapijten zit Mauro Occhiali die krant rustig te lezen. Hij is 61, nato a Ferrara en hier nooit weggefietst. Zijn zaak bestaat veertig jaar en hij stemde voor de Lega. ‘Voor de eerste keer’, zegt hij. ‘Vroeger stemde ik altijd voor Berlusconi. En weet je voor wie ik bij de Europese verkiezingen koos? Voor Renzi. Ja.’ Is dat uit te leggen? ‘Zeker. Ik ben niet links. Maar Renzi had toen pas een regering gevormd en had grote steun in Italië. Dus ik dacht: die steun gaat hij uitspelen in Europa. Ik geef hem die kans. Maar het werd alweer niets.’

Dus werd het nu de Lega. ‘Links heeft ons laten zitten, vaak in kleine dingen. Op de autoweg van Bologna naar de zee zitten al ik-weet-niet-hoe-lang twee gaten in het asfalt. Al net zo lang wordt het verkeer op één rijstrook gedwongen, je zit meteen in de file. Maar die gaten vullen ze niet op. Geen geld allicht? We vragen niet veel, maar ze doen niets om problemen op te lossen. Ondertussen betalen we wel 5 miljard euro om vluchtelingen op te vangen. Vroeger had je zeker zes suikerfabrieken in de rijke Povlakte rond Ferrara. Nu geen enkele meer. Want suiker komt van elders in Europa. Waarom hebben ze dat suiker, zoals ham of kaas uit Parma, niet beschermd? Ik kan lang doorgaan, maar dát is wat mensen zo heeft doen stemmen. We waren het zat.’

En nee, ook Mauro zegt niet anti Europa te zijn. Dat valt dus op, na twee dagen met mensen praten. Iedereen is voor Europa. Niemand wil eruit. Maar de Lega kreeg de stemmen met een anti-Europees programma.

‘Dat geloof ik dan weer niet’, zegt Mauro. ‘Wij willen niet weg van Europa, integendeel. We willen dat Europa ons helpt en niet de grenzen sluit in Frankrijk, Oostenrijk of Zwitserland voor die toestroom van vluchtelingen. Of de Lega en de Vijfsterrenbeweging dat samen kunnen? Laat het ons proberen. In Frankrijk bestond de beweging van Emmanuel Macron niet en drie maanden later was hij president. Waarom zou hier geen wonder mogelijk zijn?’

De dag strompelt verder, de nacht brengt uren onweer. Voor ik Ferrara verlaat, kijk ik nog één keer naar het restaurant van Wassim. Op de nieuwe ramen staan weer letters: ‘La Racchetta. Ristorante Pizzeria.’ Het voelt toch weer als een nieuw begin.