Eerste Europese herstelcenten vloeien ten vroegste in juli

Meer dan de helft van de lidstaten haalt de deadline van 30 april voor het indienen van een Europees herstelplan niet. En het is tot juli of augustus wachten op de eerste Europese herstelsubsidies.

Het gaat om veel geld. België heeft recht op een goede 5,9 miljard aan subsidies uit de belangrijkste EU-herstelpot. Frankrijk rekent op 40 miljard steun voor het eigen relanceplan van 100 miljard euro. Italië kijkt uit naar de grootste pot van zo'n 200 miljard euro om de economie op de been te helpen.

Maar er zit vertraging op dat mooie plaatje. De Commissie kan pas gaan lenen als alle 27 lidstaten instemmen met het optrekken van de marges voor eigen middelen van de Europese begroting. 18 landen deden dat al. Bondspresident president Frank Walter Steinmeier tekende vrijdag de Duitse ratificatie. Maar onder meer Hongarije talmt en gebruikt de ratificatie als drukkingsmiddel in het gevecht om de rechtsstaat met de Europese Commissie.

Een tweede horde vormen de herstelplannen die lidstaten moeten indienen om toegang te krijgen tot de Europese centen. Die plannen moeten naast investeringen ook diepgaande hervormingen, gedetailleerde projecten en impactstudies bevatten. De uitbetaling gebeurt in schijven en alleen na controle of de afgesproken doelen werden behaald. De opmaak van die herstelplannen is alleen om die reden al een complexe oefening.