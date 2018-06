Eerste migranten van NGO-schip Aquarius komen aan in Spanje

In de Spaanse havenstad Valencia is een eerste groep migranten van het reddingschip Aquarius aangekomen.

Het gaat om een schip van de Italiaanse marine dat de Aquarius vergezelde. Nog vanochtend worden ook de Aquarius - een reddingsboot van de NGO's SOS Mediterranée en Artsen zonder Grenzen die al 30.000 mensen op zee redde - en tweede Italiaans schip in de haven verwacht.

Een leger van 2.300 medewerkers van het Rode Kruis staat klaar om de mensen op te vangen. Spandoeken heten de mensen in verschillende talen welkom.

Statement

Italië en Malta hadden de Aquarius met 600 Afrikaanse migranten aan boord een week geleden geweigerd te laten aanmeren in Italiaanse havens. De nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, het kopstuk van de rechtse coalitiepartij Lega, had dat in zijn verkiezingsprogramma beloofd.

De weigering was bedoeld als statement tegenover de andere Europese landen. Italië wil niet langer als enige opdraaien voor de asiel- en migratiekwestie aan zijn kusten. Italië is een belangrijke migratielijn voor Afrikaanse migranten die in Libië in bootjes stappen en vaak in de Middellandse Zee gered moeten worden door marine- en NGO-boten. De stroom naar Italië is fors afgenomen, maar is ook verre van helemaal opgedroogd.

Schermvullende weergave De Italiaanse marineboot Dattilo is na een tocht van 1.500 kilometer aangekomen met de eerste migranten van de Aquarius. ©AFP

De nieuwe sociaaldemocratische premier in Spanje Pedro Sanchez was bereid de mensen op te nemen. Aan boord van de Aquarius bevonden zich 123 niet-begeleide minderjarigen, zeven zwangere vrouwen en een groepje kleine kinderen. Het grote gebaar van Sanchez dient ook voor eigen gebruik, want hij zoekt links draagvlak voor zijn minderheidsregering.

Spanje heeft de voorbije jaren nooit zoveel migranten in één keer opgevangen. Frankrijk heeft aangeboden een deel van de migranten van Spanje over te nemen. Het is onduidelijk of de migranten ook verblijfsrecht zullen krijgen. Het merendeel van hen zijn geen echte vluchtelingen uit oorlogsgebied, maar economische migranten uit Afrika die in Europa een beter leven zoeken.

Het lot van de Aquarius zet de spanningen tussen Europese landen in de aanloop naar een Europese top van staats- en regeringsleiders op scherp. Het kwam onder meer tot een felle woordenwisseling tussen de Franse president Macron en de Italiaanse premier Macron.

Aparte Merkel-top

Duitse media melden dat bondskanselier Angela Merkel nog voor de Europese top van 28 en 29 juni wil samenzitten met onder meer Griekenland, Italië en Oostenrijk. Mogelijk sluiten ook Spanje en een aantal Balkan-landen aan.

Merkel zit in eigen land met een regeringscrisis over de migratiekwestie. Het kwam tot een zware clash tussen Merkel en haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer, boegbeeld van zusterpartij CSU. Die voelt in zijn deelstaat Beieren de hete adem in zijn nek van de rechtspopulistische AfD en eist een veel harder asielbeleid.

Seehofer legde een plan op tafel, waarbij het opzet is om aan de grens alle asielzoekers tegen te houden die al elders in de EU zijn geregistreerd zijn. Zij moeten terug naar het land waar ze het eerst de EU zijn binnengekomen en daar asiel aanvragen, zoals de Europese regels voorschrijven.

Maar die pijler van het Europese beleid loopt mank, omdat de asielzoekers shoppen en een aanvraag indienen in landen waar ze denken de beste opvang te krijgen.

Plan-Seehofer

Merkel gooide het plan-Seehofer in de prullenmand. Dat leidde tot een crisis, waarbij Seehofer zijn kat stuurde naar de presentatie van een integratieplan door Merkel en voor een lunch koos met de jonge Oostenrijkse premier Sebastian Kurz. Die staat sinds zijn aantreden voor een keiharde koers.

Kurz vindt een betere spreiding van asielzoekers over de lidstaten maar niets, zoals de Oost-Europese landen ook vinden, en wil vooral inzetten op het dicht plamuren van de EU-buitengrenzen.