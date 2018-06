Eigen budget voor eurozone vanaf 2021

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Angela Merkel vinden een gezamenlijke lijn in het slopende Europese migratiedebat en de hervorming van de eurozone.

Merkel en Macron overlegden in Meseberg, vlakbij Berlijn een gezamenlijke aanpak van de twee grote thema's op de Europese top eind deze maand: de versterking van de eurozone en een Europese aanpak van migratie. Op beide dossiers verdedigden Macron en Merkel een gezamenlijke aanpak, al wordt de concrete uitwerking van hun compromissen nog een werk van lange adem.

Merkel staat in eigen land onder druk van haar Beierse coalitiepartner CSU om voor juli een Europees akkoord te vinden over het beperken van illegale migratie naar Europa en asielshoppen binnen de EU. Macron profileert zich al langer op een steviger eurozone, met een eigen budget en minister van Financiën. Beide treffen mekaar nu halfweg.

Eurobudget in 2021

Merkel kwam Macron tegemoet door in te stemmen met een apart budget voor de eurozone vanaf 2021. Dat budget zal los staan van de EU-begroting en dus enkel openstaan voor de 19 eurolanden. 'We openen een nieuw hoofdstuk,' zei Merkel na het overleg. Ze legde uit dat dit budget van de eurozone dient voor investeringen en het versterken van de convergentie binnen de eurozone.

De details van dat budget moeten wel nog allemaal worden onderhandeld voor het einde van dit jaar, beloven Merkel en Macron. De hoogte van dit eurobudget is dus niet vastgelegd. Of dat budget wordt opgebouwd via nationale bijdragen of een speciale taks is evenmin al bekend.

Duitsland ziet het budget voor de eurozone vooral als een lening, en niet als een transfer. Maar ook hier blijft onduidelijkheid troef. Wel is Merkel bereid het noodfonds van de eurozone, ESM, een extra taak te geven als vangnet voor het geval zich een nieuwe bankencrisis aandient.

Merkel is overtuigd dat ze de steun krijgt van haar coalitiepartners voor de versterking van de eurozone. Het Duitse regeerakkoord van begin dit jaar blaakte immers al van grote Europese ambitie. De ministers van Financiën van de eurozone gaan zich donderdag in Luxemburg buigen over het Frans-Duitse plan.

Migranten naar aankomstland

Omgekeerd gaat Macron heel ver mee in Merkels aanpak van de migratiecrisis. Beide regeringsleiders pleiten voor het terugsturen van migranten naar het EU-land waar ze aankwamen. En ze pleiten ook voor 'mechanismen' om economische migratie vanuit transitlanden als Libië een halt toe te roepen.

Nu worden migranten wel geregistreerd bij aankomst, maar veel van hen proberen toch noch door te stoten naar een ander EU-land, waaronder Duitsland. Die secundaire bewegingen zijn tegen de geest van de zogenaamde Dublin-regels.

Net die gaten in het asielsysteem veroorzaken veel wrevel in landen als Oostenrijk en Duitsland. 'We gaan samen werken aan een oplossing met meerdere betrokken regeringen die vragende partij zijn om migranten zo snel mogelijk terug te sturen naar de landen waar ze werden geregistreerd,' zegt president Macron.

Merkel oppert centra in Noord-Afrika onder controle van de VN, waar economische migranten en rechtmatige asielzoekers kunnen worden gescheiden. In de ontwerpconclusies van de Europese top van 28 juni is een gelijkaardige passage opgenomen voor de 'ontwikkeling van regionale ontschepingsplatforms waar migranten naartoe worden gebracht die worden opgevist bij reddingsoperaties op zee.