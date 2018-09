Eigen parlementsleden zetten Merkel een hak

De parlementsfractie van de Duitse CDU/CSU heeft kanselier Angela Merkel een dreun verkocht door haar vertrouweling Volkert Kauder onverwacht weg te stemmen als voorzitter.

Na 13 jaar dienst moest Volkert Kauder dinsdag de baan ruimen als voorzitter van de CDU/CSU-fractie in de Bondsdag, de Duitse Kamer van Volksvertegenwoordigers. De christendemocratische parlementsleden stemden hem met een kleine meerderheid weg ten voordele van zijn rivaal Ralph Brinkhaus. Oudgediende Kauder kreeg 112 stemmen, tegen 125 voor Brinkhaus.

Hondstrouwe luitenant

Met Kauder verliest Angela Merkel een hondstrouwe luitenant in het parlement. En hoewel de directe gevolgen voor de kanselier voorlopig beperkt zijn, illustreert Kauders nederlaag wel de groeiende onvrede over Merkel in haar eigen partij. Partijkopstukken waarschuwden er snel voor dat de impact van de interne stemming niet mag worden overdreven.

Toch is het duidelijk dat Merkel in de hoek staat waar de klappen vallen. Sinds ze in maart met haar vierde regering aan de slag ging, sukkelde de kanselier van de ene crisis in de andere.

In juni wankelde het kabinet al omdat minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer het asielbeleid fors wilde aanscherpen. Dat werd gezien als een aanval op de gematigde aanpak door Merkel, die er met veel moeite in slaagde de crisis te bezweren.

Maassen

Ook de rel die eerder deze maand losbarstte rond Hans-Georg Maassen, de baas van de binnenlandse veiligheidsdienst BfV, knaagde aan Merkels autoriteit. Maassen had ontkend dat er bij protesten tegen het asielbeleid in de stad Chemnitz buitenlanders waren aangevallen door extreemrechtse groepen. Daarmee ging hij lijnrecht in tegen Merkel, die zulke ‘klopjachten’ had veroordeeld.

Haar linkse coalitiepartner SPD eiste meteen het ontslag van Maassen terwijl Seehofer de man de hand boven het hoofd hield. Uiteindelijk kwam er een compromis: Maassen moest weg als BfV-chef maar kreeg meteen een nieuwe job op het ministerie van Seehofer. Toen bleek dat hij daarmee eigenlijk promotie had gekregen, kwam Merkel opnieuw zwaar onder vuur te liggen.

Boetekleed

De kanselier trok maandag het boetekleed aan. ‘We waren te veel met onszelf bezig in plaats van met datgene waarmee de mensen bezig zijn’, zei ze. Volgens critici is het duidelijk dat Merkel haar beste tijd heeft gehad. En ze sleurt haar partij mee in haar val. In de jongste peiling haalt de CDU/CSU 27 procent, tegenover bijna 33 procent bij de verkiezingen een jaar geleden.

