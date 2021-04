Eigengereide Britse prins-gemaal Philip overleden...

Prins Philip, de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth II, is op 99-jarige leeftijd overleden in het kasteel van Windsor. Hij was de langst dienende prins-gemaal.

'Met groot verdriet kondigt Hare Majesteit de Koningin het overlijden van haar geliefde man, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, hertog van Edinburgh, aan.' Met die mededeling maakte Buckingham Palace het overlijden van de prins-gemaal vrijdag bekend. De vlag aan het koninklijk paleis hing halfstok.

Philip werd geboren op 10 juni 1921 als prins van Griekenland en Denemarken. Hij groeide op in ballingschap. Omzwervingen in Europa brachten hem onder meer naar Frankrijk, Duitsland en uiteindelijk naar Engeland.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog volgde Philip een opleiding bij de Britse zeemacht. Hij vocht in de oorlog mee met de Britse vloot, terwijl een van zijn broers meevocht met de nazi's.

Philip koos als nieuwe naam Mountbatten, een Britse variant van Batterberg, de naam van zijn moeder. Tijdens de oorlog leerde hij de erg jonge Elizabeth kennen. In 1946 vroeg hij koning George IV om haar hand. Toen Elizabeth een jaar later 21 werd, trouwden ze.

Consternatie

In 1952 besteeg Elizabeth de Britse troon. Even ontstond consternatie: welke naam zou het koningshuis dragen? Na tussenkomst van Winston Churchill bleef dat het Huis van Windsor. In besloten kring reageerde Philip boos. 'Ik ben maar een zielige amoebe', zei hij. 'Ik ben de enige man in dit land die zijn kinderen niet naar zichzelf mag noemen.' Het was niet de eerste keer dat de prins met krasse uitspraken kwam.

Volgens het protocol was prins Philip verplicht twee stappen achter de koningin te lopen, maar hij vond snel een plaats voor zichzelf in het koninklijk huis. Terwijl Queen Elizabeth zorgvuldig vermeed iemand te beledigen, bouwde haar man een reputatie op met foute grappen. Voor de tabloids was het smullen telkens de prins op stap ging. De reporters lagen op de loer voor de volgende foute uitspraak.

Ik ben maar een zielige amoebe. Ik mag mijn kinderen niet eens naar mijzelf noemen. Prins Philip

Toen Philip een blinde vrouw zag wandelen met haar geleidehond, vroeg hij zich hardop af of 'anorexia tegenwoordig bestreden wordt met het eten van honden'. Zelf kon de prins best lachen om zijn foute uitspraken. Hij noemde het 'dontopedalogy', wat staat voor 'je mond opendoen en je voet erin steken'. 'Ik oefen al mijn hele leven', zei hij.

Familiale spanningen

Los van de grappen werd hij een van de hardst werkende royals ooit. Sinds Elizabeth II koningin werd, woonde haar man 22.219 officiële bijeenkomsten bij, maakte hij 637 officiële overzeese soloreizen, gaf hij 5.496 toespraken, schreef hij 14 boeken en was hij voorzitter, beschermheer of lid van 785 organisaties.

Het eigengereide optreden van Philip veroorzaakte familiale spanningen. Prins Charles, zijn oudste zoon, liet door een biograaf optekenen dat hij onder dwang van zijn vader met prinses Diana was getrouwd. Toen het huwelijk stukliep in 1996 werd de prins-gemaal beschuldigd van het schrijven van haatbrieven aan de prinses. Philip reageerde koeltjes door te zeggen dat het 'mediaverzinsels' waren.

Hij is gewoon mijn kracht en toeverlaat. Koningin Elizabeth II bij hun gouden huwelijksjubeleum in 1997

Het overlijden van Philip komt op een moment dat het Britse koningshuis in een mediastorm zit. Kleinzoon Harry deed vorig jaar afstand van zijn koninklijke titel terwijl Philips eigen zoon prins Andrew in opspraak kwam door zijn contacten met de Amerikaanse financier Jeffrey Epstein, die veroordeeld werd wegens seksueel misbruik.