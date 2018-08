Elke dag kopen elf Belgen woning onder Spaanse zon

De Belg is verslingerd aan Spaanse bakstenen. België is opgerukt naar de vierde plaats in de top tien van buitenlandse kopers van Spaans vastgoed.

Van onze correspondent in Spanje

Met potlood en papier in de hand struinen Gerda (59) en Geert (60) door de kijkwoningen. De bouw van hun appartement in Oasis Beach aan de Costa Blanca moet nog beginnen. Toch is het nodig nu al precies aan te geven hoe ze hun nieuwe huis afgewerkt willen zien: de keuken van modelwoning zus, de badkamer van modelwoning zo, vloertegels van weer een andere demoflat. Eergisteren zijn ze in Alicante geland, morgen vliegen ze terug naar België en volgende week hakken ze de knoop door met de makelaar. Spannend? ‘Jaaah!’, zeggen ze glunderend.

Het gaat weer hard in de Spaanse vastgoedsector. Buitenlandse kopers staan bijna letterlijk in de rij, vooral in de kuststreken van de Costa Brava, de Costa del Sol en de Costa Blanca. Gerda en Geert zijn vandaag niet de enige klanten van het Belgische makelaarskoppel Marina Timmerman en Hugo De Plecker. Een Vlaamse vader en zoon kijken nog even goed rond in hun nieuwbouwvilla voordat zij de koop definitief afsluiten.

Record

Vorig jaar kochten meer buitenlanders dan ooit een huis in Spanje. Met 61.000 transacties, 8.000 meer dan in 2016, ging het record van tien jaar geleden aan diggelen. Buitenlandse kopers zijn een belangrijke factor geworden op de Spaanse vastgoedmarkt. Inmiddels is meer dan 13 procent van de kopers buitenlander. Dat zijn er driemaal zo veel als tijdens de crisisjaren 2009 en 2010.

Van oudsher voeren de Britten de ranglijst aan. Dat is nog steeds zo, hoewel de brexit de Britse kooplust een flinke knauw heeft gegeven. Vorig jaar kochten zij tien keer minder Spaanse woningen dan in 2016. De Britten zijn echter een uitzondering. Onder de Fransen en de Duitsers, de nummers twee en drie, neemt de animo toe. Hetzelfde geldt voor de andere nationaliteiten.

Ook Belgen lopen steeds vaker warm voor een huis onder de Pyreneeën. Hun opmars op de Spaanse woningmarkt is spectaculair. Vorig jaar kochten ze ruim 20 procent meer huizen dan in 2016. Vergeleken met tien jaar geleden bedraagt de toename zelfs 625 procent. Na de Britten, Fransen en Duitsers staan de Belgen inmiddels op de vierde plaats. Vorig jaar kochten ze 3.900 woningen in Spanje. Oftewel: elke dag kopen gemiddeld elf Belgen een eigen plek onder de Spaanse zon.

Slechte weer

Wat beweegt hen? Gerda en Geert uit Oostkamp - liever geen achternamen - hoeven daar niet lang over na te denken. Het slechte weer in België staat bovenaan. Ze zijn ‘buitenmensen’, en dan zit je in België al snel fout. Ook belangrijk: geld op de bank levert niks op. Het is ook een investering. ‘We hebben twee dochters, van 35 en 28. We doen het mee voor hen’, zegt Gerda aan tafel in een plaatselijk restaurant.

Gerda werkt bij een telecombedrijf en gaat eind dit jaar gaat met pensioen. Geert is receptionist en herstelt van een ernstige ziekte. ‘We gaan straks af en toe naar Spanje om te genieten’, zegt hij. Ze hebben een optie op een appartement van 100 vierkante meter met een ruim terras, een gemeenschappelijk zwembad en een ondergrondse parkeerplaats voor 189.000 euro. Een hypotheek hebben ze niet nodig. Zoals veel Belgen die hier kopen, hebben ze na de afbetaling van hun eerste woning genoeg kunnen sparen. Gaan ze zich ooit definitief vestigen aan de Costa Blanca? Nee, klinkt het beslist. ‘We kunnen ons eigen land niet loslaten.’

Daniël (80) en Ann (73) wonen een paar kilometer verderop aan de jachthaven van Guardamar. Dat wil zeggen, ze verblijven jaarlijks zo'n twee maanden in het voorjaar en drie maanden in het najaar in hun flat van 90 vierkante meter. De rest van het jaar brengen ze door in hun huis in De Panne. Kinderen en kleinkinderen kunnen ook niet helemaal aan hun lot worden overgelaten.

Goedkoper

We hebben al zes klanten gehad die hier iets kochten nadat ze hun huis in Turkije van de hand hadden gedaan. Vastgoedkantoor Casa Spanje

Spijt van hun aankoop hebben ze nooit gehad. ‘Het is hier heerlijk’, zegt Ann. Het weer, het uitzicht, de etentjes met de Nederlandse club waar ook andere Belgen aanschuiven, het draagt allemaal bij aan een aangenaam verblijf. En er is nog iets: het leven is hier een stuk goedkoper. Daniël staat nog steeds versteld van de plaatselijke schoenmaker. Laatst wilde hij zijn schoenen laten oplappen. Nieuwe zolen en hielen, wat zou dat kosten? ‘15 euro, zei die man. Daar krijg je in België nog geen half hieltje voor.’

In 2014 kochten Daniël en Ann hun woning voor 190.000 euro. ‘Toen was er nog stock’, zegt De Plecker van het makelaarskantoor Casa Spanje. ‘Nu niet meer. Dit appartement zou nu al gauw 250.000 euro opleveren.’

Timmerman en De Plecker werken al 19 jaar in Alicante. Van 2007 tot 2010 hebben ze moeilijke tijden doorgemaakt. Sindsdien is de omzet elk jaar gestegen. De klanten van hun familiebedrijf komen voor het overgrote deel uit Vlaanderen, waar hun dochters een makelaarskantoor in Knokke runnen.

Wat hebben zij gemerkt van de Belgische hausse op de Spaanse woningmarkt? ‘Dit is de drukste periode ooit’, zegt De Plecker. Vorig jaar liepen de zaken goed, maar hij verwacht in juni de omzet van heel 2017 overtroffen te hebben. ‘Alleen al deze week hebben we vier aspirant-kopers uit België op bezoek.’ Een ervan heeft de knoop al doorgehakt.

Veilig

Er is weinig gevaar voor een nieuwe vastgoedbubbel. De promotoren zijn voorzichtiger geworden. Ze bouwen niet zo veel meer tegelijk. hugo de plecker vastgoedmakelaar in spanje

Volgens De Plecker komt dat omdat de mensen weten dat de prijzen zullen stijgen. Spanje geeft de mensen ook een veilig gevoel. De onrust in andere landen rond de Middellandse Zee verhoogt de belangstelling. ‘We hebben al zes klanten gehad die hier iets kochten nadat ze hun huis in Turkije van de hand hadden gedaan.’