'Engeland op weg naar lockdown'

Na lang aarzelen zou de Britse premier Boris Johnson Engeland een maand op slot doen, aangepord door dramatische projecties voor de dodentol van de virusopstoot deze herfst .

De kans is groot dat ook Engeland in lockdown gaat. Volgens de openbare zender BBC overweegt premier Boris Johnson maandag aan te kondigen dat de Engelsen een maand thuis moeten blijven, met alleen een uitzondering voor het onderwijs.

Tot nog toe huiverde Johnson voor een nationale lockdown, onder druk van backbenchers in zijn Conservatieve partij die beducht zijn voor de grote economische impact. De premier opteerde om lokale brandhaarden op slot te doen, waarbij hij onder meer robbertjes moest uitvechten met de burgemeester van het Noord-Engelse Manchester.

Maar in een situatie die doet denken aan de 'tsunami' in België die premier De Croo vrijdagavond naar de noodrem deed grijpen, zouden dramatische officiële covid-scenario's Johnson nu tot actie aanzetten. Alle scenario's voorspellen dat in Engeland de ziekenhuisopnames pas halverwege december zouden pieken.

Tegen Kerst zou, zelfs inclusief alle 'Nightingale'-noodhospitalen, de publieke gezondheidszorg geen nieuwe covid-patiënten meer kunnen verwerken. Engeland is een eiland, patiënten zoals op het continent desnoods naar een ander land met vrije capaciteit transfereren is een logistieke nachtmerrie.

De dodentol van de nieuwe coronagolf zou volgens de nieuwe voorspellingen pas vanaf januari geleidelijk afnemen en in zowat alle scenario's die van het voorjaar ruim overtreffen. Vrijdag bleek al dat covid zich in Engeland veel sneller aan het verspreiden is dan het tempo dat de regering tot nog toe als 'worst case scenario' hanteerde.

Boris Johnson is weliswaar de premier van het hele Verenigd Koninkrijk, maar beslist de facto alleen over een lockdown in Engeland. Wales en Noord-Ierland kondigden eerder al een korte lockdown aan in een poging om het virus 'kort te sluiten'.

In Schotland voerde minister-president Nicola Sturgeon - deze zomer sowieso een koelere minnaar van versoepeling dan Johnson - vorige week een coronabarometer in. De kans is reëel dat in de komende week het meest bevolkte deel van Schotland - de centrale laaglanden met grootsteden Glasgow en Edinburgh - op het hoogste niveau 4 komt, wat automatisch een lockdown zou impliceren.