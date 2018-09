Erdogan: 'Bezoek aan Duitsland heel succesvol'

Turks president wil na zijn staatsbezoek aan Duitsland de meningsverschillen aan de kant laten en focussen op gezamenlijke kwesties.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt dat zijn staatsbezoek aan Duitsland 'een heel succesvol bezoek in een heel kritische periode' was, ondanks de verschillen die tussen beide landen bestaan. Erdogan sprak zaterdag bij de opening van een moskee in Keulen. Hij zei dat hij dat hij zijn bezoek heeft aangegrepen als een kans om het met de lokale autoriteiten te hebben over 'hoe racisme en xenofobie' aan te pakken.

Meningsverschillen

Enkele meningsverschillen aan de kant gelaten, moeten we ons focussen op gezamenlijke kwesties. Recep Tayyip Erdogan Turks president

Erdogan ontmoette ook zakenleiders voor mogelijke investeringen in Turkije, zei hij. 'Enkele meningsverschillen aan de kant gelaten, moeten we ons focussen op gezamenlijke kwesties', aldus Erdogan. Hij wees op het conflict in Syrië en de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) als gebieden waar moet worden samengewerkt.

Beroering

Tijdens een gespannen banket met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier had Erdogan vrijdag nog beroering veroorzaakt toen hij opmerkte dat het land 'honderden, duizenden' terroristen onderdak biedt.

Zij die hier verlicht worden, zullen niet betrokken worden in terrorisme. Recep Tayyip Erdogan Turks president