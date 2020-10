Erdogan misnoegd over spotprent Charlie Hebdo

Het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo heeft kwaad bloed gezet bij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan met een spotprent op de cover van de nieuwste editie.

Op de voorpagina van het Franse tijdschrift prijkt een cartoon van Erdogan, met het bijschrift 'Erdogan, privé is hij heel plezant'. De prent beeldt de president af in ondergoed met een blikje in de hand, terwijl hij met zijn andere hand het lange gewaad van een gesluierde vrouw opheft. Het achterwerk van de vrouw is te zien, waarop Erdogan 'Oeh! De profeet!' zegt.

Turkije reageerde fel op de cartoons en beschuldigt het tijdschrift van 'cultureel racisme'. De belangrijkste raadgever voor de pers van de Turkse president, Fahrettin Altun, veroordeelde Charlie Hebdo op Twitter. Hij noemt de publicatie het resultaat van het 'antimoslimprogramma van de Franse president Macron'.

Diplomatieke rel

Het incident is een nieuwe episode in de diplomatieke rel tussen Frankrijk en Turkije. De voorbije dagen kwam Charlie Hebdo in het nieuws met zijn cartoons van Mohammed die - vijf jaar na de bloedige aanslag op de redactie van het tijdschrift - de dood betekenden voor een Franse geschiedenisleraar die ze aan zijn klas had laten zien. In de nasleep daarvan vielen harde woorden tussen Erdogan en zijn Franse collega Emmanuel Macron.

Na de brutale moord op Samuel Paty pakte de Franse overheid de radicale islam hard aan. Niet alleen worden de daders opgespoord, ook ‘broeihaarden’ van radicalisering worden gesloten. Moskeeën gaan tijdelijk dicht en verenigingen met vermoedelijke terreurbanden worden ontbonden. Macron verdedigde ook verschillende keren de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om cartoons te publiceren.

Boycot

Daarop stelde Erdogan in een tv-toespraak de geestelijke gezondheid van Macron in vraag. ‘Hij heeft een mentale check-up nodig. Wat valt er te zeggen over een staatshoofd dat miljoenen leden van verschillende geloofsgroepen op deze manier behandelt.’ Begin deze week riep Erdogan zijn bevolking actief op tot een boycot van Franse producten. 'In Frankrijk roepen sommige mensen op geen Turkse merken te kopen. Ik richt vandaag een oproep tot mijn natie: negeer Franse producten en koop ze niet.'