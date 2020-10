Erdogan mobiliseert moslimwereld tegen Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron heeft zich de woede van de moslimwereld op de hals gehaald. Na diens apologie van Mohammed-cartoons weerklinkt een oproep om Franse producten te boycotten. De Turkse leider Recep Tayyip Erdogan gaat voorop in de strijd.

De populariteit van Emmanuel Macron heeft in enkele dagen een ferme knauw gekregen in de Maghreb, het Nabije en het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Verschillende politieke en religieuze leiders, maar ook gewone burgers in die regio's zijn ontstemd over enkele uitspraken van de Franse president over de islam en de profeet Mohammed.

De zaadjes voor het ongenoegen zijn vorige week woensdag geplant tijdens een plechtigheid aan de Sorbonne in Parijs. In een speech bracht Macron hulde aan Samuel Paty, een leraar geschiedenis en aardrijkskunde die op 16 oktober door een moslimterrorist onthoofd was in een voorstad van Parijs. De dader had het op de leerkracht voorzien omdat die in een les over de vrijheid van meningsuiting de Mohammed-cartoons uit het satirische weekblad Charlie Hebdo getoond had.

Sindsdien is Paty in Frankrijk uitgegroeid tot hét symbool van de vrije meningsuiting en de lekenstaat. In zijn toespraak op de binnenplaats van de Sorbonne beloofde Macron die strijd voort te zetten. 'We zullen geen afstand doen van de Mohammed-cartoons.' Tegelijkertijd richt zijn regering haar pijlen op de 'broeihaarden van radicalisering', sluit ze moskeeën en ontbindt ze verenigingen.

Ramkoers

Dat gevecht tegen de radicale islam en voor de vrije meningsuiting kan bij een groot deel van de Fransen dan wel op goedkeuring rekenen, in de moslimwereld ontlokt het een storm van verontwaardiging. Niet het minst bij Recep Tayyip Erdogan, die al maanden op ramkoers ligt met Frankrijk wegens de Turkse rol in de oorlogen in Libië en Syrië, het opgeflakkerde conflict in Nagorno-Karabach en de Turkse olie-exploraties in de oostelijke Middellandse Zee.

11,5 miljard franse export Uit data van de Franse overheid blijkt dat aan de export naar het Nabije en het Midden-Oosten in 2019 een prijskaartje van 11,5 miljard euro hing.

Voor de derde dag op rij trok de Turkse president maandag de mentale gezondheid van zijn Franse ambtgenoot in twijfel. Volgens Erdogan valt moslims vandaag 'een lynchcampagne te beurt die lijkt op wat de Joden destijds in Europa overkwam'.

De Turkse leider spoort zijn landgenoten aan als vergelding Franse producten te boycotten. 'In Frankrijk roepen sommige mensen op geen Turkse merken te kopen. Ik richt vandaag een oproep tot mijn natie: negeer Franse producten en koop ze niet.'

Boycot

Afgelopen weekend circuleerden gelijkaardige geluiden op sociale media. Hashtags als #FranceBoycott bleken in landen met een moslimmeerderheid trending. Soms gingen die berichten vergezeld van video's waarop te zien was hoe Franse producten verdwenen uit supermarktrekken in het Midden-Oosten of niet langer voorkwamen op menukaarten in restaurants in de regio.

Of het pleidooi om goederen van Franse makelij links te laten liggen ruim opgevolgd wordt, was maandag niet meteen duidelijk. De Franse werkgeversorganisatie Medef riep haar leden alvast op 'niet te bezwijken voor chantage'. Ze drong erop aan 'principes te laten primeren op zakelijke belangen'.

Uit data van de Franse overheid blijkt dat aan de export naar het Nabije en het Midden-Oosten in 2019 een prijskaartje van 11,5 miljard euro hing. Populair waren voeding, luxegoederen, parfums, cosmetica of auto's. Maar ook een energiegroep als Total is erg actief in die regio's.

Maandag weerklonken in enkele landen met een moslimmeerderheid ook oproepen tot manifestaties. Of die veel gehoor vinden, moet de volgende dagen blijken. De Franse regering toont zich voorlopig niet onder de indruk van de oproer en doet het protest af als 'doelloze acties van een radicale minderheid'.