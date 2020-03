Erdogan rekent op nieuwe deal met EU eind maart

Erdogan blijft onvoorspelbaar. Maandagavond haalde hij in Brussel de lont uit het kruitvat van een nieuwe migratiecrisis . Beide partijen gaan de EU-Turkijedeal van maart 2016 bekijken om het akkoord te 'verbeteren'. Een dag later nodigde Erdogan de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron uit voor een migratietop in Istanboel op 17 maart. En woensdag verklaarde hij dat de Turkse grens openblijft tot Europa ingaat op zijn eisen.

De Europese Unie maakte al 6 miljard euro vrij voor de opvang van vluchtelingen in Turkije. 4,7 miljard euro is al gecontracteerd. Met dat geld honoreert Europa de migratiedeal van maart 2016.

Merkel heeft al gezegd dat ze op de Europese top van eind maart wil praten over extra geld voor Turkije. Dat land vangt meer dan 3,6 miljoen migranten op. Europa legde al 6 miljard euro op tafel . 4,7 miljard is gecontracteerd voor concrete projecten.

De oorlog in Syrië houdt de migrantenstroom op gang. Vanuit Idlib dreigen 3 miljoen vluchtelingen de Turkse grens over te trekken.

Geen nieuwe Aylan

Toch groeit ook in Europa de kritiek op Griekenland. The New York Times schrijft over een geheim gevangeniskamp waar migranten die de grens konden oversteken, worden vastgehouden zonder de mogelijkheid asiel aan te vragen. Ze worden in hun ondergoed en zonder papieren of geld naar Turkije teruggestuurd.