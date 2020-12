Erdogan spoort Fransen aan ‘Macron snel te dumpen’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vrijdag nog eens zwaar uitgehaald naar zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron. ‘Macron is een probleem voor Frankrijk. Onder Macron gaat Frankrijk door een erg gevaarlijke periode’, zei de Turkse leider na afloop van het vrijdaggebed in de Hagia Sophia, een oud-kathedraal in Istanboel die in juli omgevormd is tot moskee.