Éric Zemmour: 'Als ik win, heroveren we het mooiste land van de wereld'

Op zijn eerste verkiezingsmeeting heeft de Franse presidentskandidaat Éric Zemmour voor meer dan 10.000 fans officieel zijn campagne gelanceerd. Centrale stelling in zijn discours: ‘We gaan Frankrijk heroveren’. Verslag van een woelige meeting.

‘Zemmour président! Zemmour président!’, scanderen duizenden uitzinnige aanhangers als Éric Zemmour zondag rond 18 uur de expohal in Villepinte, iets ten noorden van Parijs, betreedt. Franse vlaggen zwaaien in het rond, tientallen televisiecamera’s dringen om hem heen en leggen vast hoe een man uit het publiek hem probeert aan te vallen, en meteen door de veiligheidsdiensten weggevoerd wordt.

Iets later komt het tot enkele vechtpartijen als antiracisme-actievoerders zich kenbaar maken en meteen belaagd worden door aanhangers van de president. Zemmour is controversieel in Frankrijk en daar moet deze presidentiële toespraak, enkele dagen nadat hij zich officieel kandidaat stelde voor de verkiezingen van april 2022, een einde aan maken.

Trumpiaans

De gewezen journalist blijft schijnbaar onberoerd bij al het tumult en zweept de massa nog verder op. ‘Hier staan 15.000 Fransen die de loop van de geschiedenis willen veranderen. Want er staat veel op het spel. Als ik win, heroveren we het mooiste land van de wereld,’ declameert hij. Waarop de zaal de voetbalkreet ‘On va gagner’ bovenhaalt.

Wat volgt is een bijna Trumpiaans discours, met uithalen naar president ‘de marionet’ Emmanuel Macron, de socialisten, de ecologisten en de ‘activistische’ journalisten, telkens gevolgd door luid boe-geroep. Zemmour blijkt de massa goed te kunnen bespelen: ‘Er is een klein korreltje zand dat de machine van de herverkiezing van Macron komt blokkeren. En neen, dat korreltje zand ben ik niet, dat bent u.’

Hij weerlegt de kritiek dat hij te extreem zou zijn voor het presidentschap. ‘Ik, een fascist? Terwijl ik de enige ben die voor het vrije denken opkomt, en ze me allemaal het zwijgen willen opleggen. Ik, mysogeen? Terwijl ik me verweer tegen de bedreiging van de andere kant van de Middellandse Zee die op onze vrouwen weegt. Het enige wat wat we willen, is ons erfgoed verdedigen.’

Herovering

Centraal in zijn betoog staat de herovering van Frankrijk. ‘Elke dag, elke uur, elke minuut, vinden we nieuwe kameraden die voor Frankrijk willen vechten,’ zegt hij gedreven. ‘Dankzij hen is de herovering begonnen. De herovering van onze economie, van onze souvereniteit, van onze identiteit, van ons land.’ Meteen kondigt hij de naam van zijn partij aan. ‘Reconquête is ook de naam van de beweging die we creëren. Sluit u bij ons aan.’

Hij haalt uit naar de Europese rechters en technocraten en lanceert zijn economisch programma, met een verhoging van 100 euro voor de minimumlonen, een daling van de productiviteitsbelasting voor bedrijven, een algemene lastenverlaging voor kmo's en de absolute herindustrialisering van Frankrijk. Hoe hij dat zal financieren, laat hij in het midden.

De zaal ontploft helemaal als hij over de kern van zijn gedachtengoed begint: de islamisering van Frankrijk. De migratie moet drastisch worden terruggedrongen en asielrecht beperkt tot enkelingen. Verder wil Zemmour familieherenigingen limiteren, buitenlandse werkzoekenden zonder job na zes maanden terugsturen en organisaties verbieden die migranten Europa helpen binnen te komen.

Publiek

De 24-jarige Paul Kevin Lagma is een van de duizenden enthousiastelingen in het publiek. ‘Hij is de enige politicus die echt durft te zeggen waar het om gaat: dat onze typische Franse waarden in het gedrang zijn.’ Lagma is zelf van Afrikaanse afkomst. Gelooft hij dan ook in de theorie van de omvolking waar Zemmour zo hard op hamert? ‘Zeker in de grote steden. Ik heb zelf in zulke buurten gewoond en gezien hoe nieuwkomers er alles overnamen.’

Onder de aanwezigen ook de Belgische gewezen MR-senator Alain Destexhe, die in het campagneteam van Zemmour verantwoordelijk is voor het beantwoorden van de tientallen e-mails en brieven die dagelijks binnenkomen. ‘Dit moment was belangrijk omdat de Franse pers tegen ons was. Nu kunnen we tonen welk elan er rond Zemmour heerst, zeker ook bij de jongeren.’

Er bestaat ook al een politieke afdeling in de Benelux, geleid door ex-UMP politicus Stéphane Poli, zo blijkt. ‘In België alleen al zijn voor ons 130.000 stemmen te rapen’, zegt Poli. ‘De meeting van vandaag is een enorme doorbraak: welk politicus slaagt erin om op enkele maanden tijd zo’n massa volk bijeen te krijgen?’

‘Voor mij is mijn aanwezigheid een daad van het verzet, zoals ik het gekend heb tijdens de oorlog’ zegt Yolande Gagnard (83). ‘Zemmour vecht voor Frankrijk, hij wil niet dat we overgenomen worden door andere nationaliteiten.’ Al ziet zij hem nog niet direct als president. ‘Daarvoor heeft hij al te veel stommigheden verkondigd, onder meer over de positie van de vrouw. Hij zal nog wel moeten leren af af en toe wat woorden in te slikken.’

De meeting was belangrijk voor Zemmour om zich terug in de race te knokken. De avond na zijn officiële kandidatuur vorige dinsdag ging hij redelijk de mist in tijdens een interview op TF1. En eerder lag hij al onder vuur na geruchten nadat hij zijn middelvinger opstak naar een vrouwelijke betoger. Ook de geruchten dat zijn 28-jarig campagnedirecteur Sarah Knafo zwanger zou zijn van hem, vielen wellicht niet in goede aarde bij het conservatief-christelijke deel van zijn kiespubliek.

‘Vanaf nu kan Frankrijk Eric Zemmour au sérieux nemen’, zegt Etienne Girard, die de opgang van de presidentskandidaat beschreef in het boek ‘Le radicalisé’. ‘Daarom was vandaag zo belangrijk voor hem: van het abstracte is hij naar het concrete neergedaald. En hij heeft kunnen aantonen dat er echt een electorale kracht is die gelooft in zijn boodschap dat Frankrijk in gevaar is en gered moet worden. Al is het natuurlijk niet omdat hij 10.000 fans bijeenbrengt, dat hij de verkiezingen zal winnen.’

Rellen

Aanvankelijk moest de verkiezingsmeeting plaatsvinden in Parijs zelf, maar de organisatoren beslisten om uit te wijken naar een expohal in Villepinte, ten noorden van de stad. Officieel om meer mensen te kunnen ontvangen, maar in de praktijk werd er vooral gevreesd voor rellen. Door te verhuizen naar een meer afgelegen evenementenhal buiten de stad, hoopten de organisatoren toestanden als die van enkele weken geleden in Marseille te vermijden, waar tegenbetogers het programma van Zemmour in de soep draaiden.

De Amerikaanse ambassade waarschuwde zijn burgers om de omgeving te vermijden. De geplande betoging in het centrum werd niet verplaatst, maar een kleine groep antifascisten riep toch om in Villepinte te gaan demonstreren. Ze schreven zich ook massaal in voor het evenement, in de hoop een heel aantal lege plaatsten te creëren. Een paar duizend stoeltjes bleven inderdaad onbezet. Voor de betoging kwam het tot een kat-en-muisspel met de massaal aanwezige ordediensten, waarbij enkele tientallen actievoerders opgepakt werden.