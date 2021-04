Ervaren rot moet Nederlandse formatie uit slop trekken

De Nederlandse politicus Herman Tjeenk Willink moet als informateur de regeringsvorming los wrikken nadat de meeste partijen vorige week het vertrouwen in premier Mark Rutte hadden opgezegd.

Na overleg tussen Khadija Arib en de fractieleiders werd dinsdagmiddag de 79-jarige Tjeenk Willink naar voren geschoven als informateur. Zijn naam deed al enkele dagen de ronde, want hij was al vier keer eerder informateur. Zo diende hij in 2010 en 2017, bij de vorming van de eerste en derde regeringen van Rutte.

Tjeenk Willink zat tussen 1987 en 1997 voor de sociaaldemocratische PvdA in de Eerste Kamer - het Nederlandse equivalent van de senaat - en was daarna tot zijn pensioen in 2012 vicepresident van de Raad van State. Hij is sindsdien ook minister van Staat.

Als de Tweede Kamer instemt met zijn benoeming tot informateur krijgt Tjeenk Willink de opdracht de vorming van een nieuwe regering in goede banen te leiden. En dat komt erop neer dat hij het puin mag ruimen van de heisa vorige week over Mark Rutte.

De ontslagnemende premier lag zwaar onder vuur nadat hij op een leugen was betrapt. Na het uitlekken van nota's over de regeringsvorming ontkende Rutte eerst dat hij Pieter Omtzigt, een kritisch CDA-parlementslid, had willen wegpromoveren. Toen dat een leugen bleek, zei hij dat hij dat voorstel was vergeten.

Motie van afkeuring

Na een stevig marathondebat overleefde Rutte in de nacht van donderdag op vrijdag nipt een motie van wantrouwen. Maar 16 van de 17 partijen in de Tweede Kamer steunden wel een motie van afkeuring. Pijnlijk voor Rutte was dat die motie werd ingediend door twee van zijn huidige coalitiepartners D66 en CDA.

Mark Rutte moet vooral doorgaan. Frits Bolkestein VVD-coryfee

Het was een duidelijk signaal dat Rutte onaanvaardbaar was om de nieuwe regering te leiden. De ChristenUnie, de derde coalitiepartner van de demissionaire regering-Rutte, liet zaterdag bij monde van partijleider Gert-Jan Segers niet deel te nemen aan een nieuw kabinet als Rutte premier wordt.

Het paasweekend bracht niet de verhoopte rust, want bij het begin van de nieuwe werkweek is het duidelijk dat Rutte het vertrouwen van zijn partij VVD behoudt. 'Hij moet vooral doorgaan', zei de liberale coryfee Frits Bolkestein. 'Wees ervan overtuigd: ik sta vierkant achter Rutte', zei erelid Erica Terpstra.

Stinkende best

Rutte zelf had eind vorige week al laten weten dat hij er niet aan denkt een stap opzij te doen. Hij beklemtoonde 'enorm gemotiveerd' te zijn om voor de vierde keer premier te worden. En hij liet weten zijn 'stinkende best' te doen om het geschonden vertrouwen van de andere partijen te herstellen.

7 partijen Een regering zonder de VVD is alleen mogelijk als minstens zeven partijen een coalitie vormen. Maar dat lijkt onmogelijk een stabiel kabinet op te leveren.

De VVD rekent erop dat de partij nodig is voor een nieuwe regering. De liberalen wonnen de verkiezingen van 17 maart en haalden 34 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Door de politieke versnippering is een regering zonder VVD alleen mogelijk met een monstercoalitie met minstens zeven partijen.