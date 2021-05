Escalatie hangt in lucht na Russische sancties tegen EU

De Russische sancties tegen Europese politici, onder wie een vicevoorzitster van de Europese Commissie, zetten kwaad bloed in Brussel. 'Rusland blijft het vijandelijke pad van de confrontatie volgen', klinkt het.

De Europese Unie riep maandag de Russische ambassadeur in Brussel op het matje. Dat gebeurde nadat Moskou vrijdag een inreisverbod had opgelegd aan acht Europeanen, onder wie Vera Jourova, een vicevoorzitster van de Europese Commissie, en David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement. Op de zwarte lijst stonden ook politici en functionarissen uit Estland, Letland, Duitsland, Frankrijk en Zweden.

De sancties waren een vergelding voor een rist Europese sancties. De EU trof in maart sancties tegen vier veiligheidsfunctionarissen uit de entourage van president Vladimir Poetin. Zij waren betrokken bij de vervolging van Aleksej Navalny, het kopstuk van de oppositie in Rusland. Twee andere Russen kwamen op de sanctielijst omdat ze de hand hadden in de vervolging van holebi's. Ook de Verenigde Staten namen onlangs sancties, waarbij president Joe Biden de toon tegen Moskou verhardde. In een verklaring sprak Rusland vorige week van 'anti-Russische hysterie'.

Wettelijke basis

Peter Stano, een woordvoerder voor buitenlandse zaken bij de Europese Commissie, noemde de Russische vergeldingsacties 'politiek gemotiveerd' en zei dat de sancties 'geen enkele wettelijke basis hebben'. 'Dit toont alleen maar aan dat Rusland het vijandelijke pad van de confrontatie blijft volgen.' Stano kondigde een gezamenlijk antwoord aan van de 27 EU-lidstaten. Die reactie komt mogelijk volgende week maandag, wanneer de ministers van Buitenlandse Zaken bijeenkomen.

Het huidige Kremlinbewind begrijpt de diplomatieke taal niet zolang er geen significante financiële gevolgen zijn. Vera Jourova Vicevoorzitster Europese Commissie

'We moeten systematisch en standvastig zijn', zei vicevoorzitster Joureva aan de nieuwssite Politico. Volgens haar is er genoeg bewijs dat aantoont dat 'het Rusland van Poetin geen normale internationale partner' is. Joureva, die eerder ten strijde trok tegen Russische desinformatiecampagnes, stuurde aan een forse aanscherping van de sancties. 'Ik denk niet dat het huidige Kremlinbewind de diplomatieke taal begrijpt zolang er geen significante financiële gevolgen zijn.'

Joureva leek daarmee te verwijzen naar Nord Stream 2, de ruim 1.200 kilometer lange pijpleiding naar Duitsland. Het project is bijna af, maar door de oplopende spanningen klinkt de roep de stekker eruit te trekken almaar luider. Vooral Duitsland houdt het been stijf omdat het rekent op extra Russisch gas. Volgens Joureva moeten landen begrijpen dat in Rusland 'alles verbonden is aan het regime' en dat er geen 'louter economische projecten' bestaan.

Militaire opbouw

De kans op een escalatie in de relaties tussen Brussel en Moskou lijkt reëel. Twee weken geleden beslisten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken nog geen olie op het vuur te gooien. Er kwamen toen geen extra sancties, ook al waren er zorgwekkende ontwikkelingen, zoals de enorme Russische militaire opbouw aan de grens met Oekraïne. Inmiddels heeft Moskou het gros van de manschappen weggehaald maar zwaar militair materieel is achtergebleven in de grensstreek.