Eurofiele afsplitsing bij Labour

De verdeeldheid over de brexit heeft ertoe geleid dat een kleine groep eurofiele parlementsleden van Labour hun partij verlaten. Zeven volksvertegenwoordigers hebben dat maandagochtend in Londen aangekondigd.

Het is een kleine afscheuring, op een totaal van 256 Labour-parlementsleden in het Lagerhuis. Toch wordt het als belangrijk gezien, omdat het zevental wordt geleid door de voormalige schaduwminister van Economie Chuka Umunna (40), een van de rijzende sterren binnen Labour.

De onvrede over het partijleiderschap van Jeremy Corbyn heeft te maken met zijn getreuzel om zijn politiek gewicht achter een tweede brexitreferendum te zetten, met zijn te linkse ideologische koers én met de manier waarop hij reageerde op een conflict over antisemitisme in de partij.