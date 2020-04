Europa akkoord over crisisplan van 540 miljard euro

Een maand na de lockdown keuren de EU-ministers van Financiën een Europees crisisplan goed om jobs, bedrijven en landen te stutten. Voor de economische recessie na corona komt er een gezamenlijk herstelfonds.

'Anders dan bij vorige crisissen reageert Europa nu niet too little too late.' Eurogroep-voorzitter Mario Centeno heeft een zware kluif gehad aan een nukkig Nederland en een gedesillusioneerd Italië en Spanje, maar de urenlange 'zoomdiplomatie' van de voorbije dagen levert een akkoord op over een gezamenlijke aanpak van de coronacrisis. De Europese eenheid is gered, vooral dankzij de bewust vage passages over de gezamenlijke aanpak van de toekomstige recessie.

Een crisisplan onderhandelen via videoconferentie is geen sinecure. De hardliners uit het noorden en het naar solidariteit hunkerende zuiden dreven steeds verder weg van elkaar. Een existentiële crisis wenkte. Dat scenario werd afgewend door intense onderhandelingen tussen Centeno en de ministers van Financiën van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. De Duitse minister Olaf Scholz en zijn Franse collega Bruno Le Maire speelden een sleutelrol als bemiddelaar tussen noord en zuid.

Noodfonds

De Europese Centrale Bank (ECB) ging vorige maand al over tot onbeperkte obligatie-aankopen om de kwetsbare landen te beschermen. Maar ECB-voorzitster Christine Lagarde vroeg de lidstaten donderdag nog, onder meer in deze krant, hun deel van het werk te doen en een gezamenlijk budgettair plan op tafel te leggen. De ministers serveren nu een eerste crisisantwoord. Het gaat om drie gezamenlijke maatregelen die Europa wil treffen om de coronapandemie solidair het hoofd te bieden. Daarbovenop komt een engagement om de zware economische recessie samen te lijf te gaan. Die details moeten nog verder worden uitgewerkt. De EU-leiders moeten daarvoor de richting aanwijzen.

We creëren drie veiligheidsnetten. Een voor landen, een voor werknemers en een voor bedrijven. Mario Centeno voorzitter Eurogroep

De drie noodmaatregelen kunnen volgens Centeno al over enkele weken in werking treden. 'We creëren drie veiligheidsnetten, een voor landen, een voor werknemers en een voor bedrijven.' Samen zijn die goed voor 540 miljard euro. Het Europees noodfonds ESM gaat voor 240 miljard euro preventieve kredietlijnen ter beschikking stellen van de eurolanden. De Europese Commissie gaat met 25 miljard aan garanties van de lidstaten voor 100 miljard aan leningen ophalen op de markt in de vorm van jobsubsidies of vergoedingen voor tijdelijke tewerkstelling.

'Dit is een belangrijke, eerste stap om op korte termijn de meest urgente noden aan te pakken', zegt ook Belgisch minister van Financiën Alexander De Croo. De drie instrumenten staan open voor alle landen maar zijn toch in de eerste plaats bedoeld voor wie het moeilijk heeft, met name Italië en Spanje. De verschillen binnen de eurozone zouden dan nog groter worden. 'We moeten absoluut divergentie vermijden binnen de Unie', beklemtoont EU-commissaris voor Financiën Paolo Gentiloni. Dat kan leiden tot fragmentatie van de interne markt en de eurozone, waarschuwt ook ESM-baas Klaus Regling.

De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra, die zich onpopulair maakte door het zuiden een gebrek aan begrotingsdiscipline te verwijten in volle coronacrisis, draaide donderdagavond bij. De kredietlijn van het ESM kan worden gebruikt voor alle 'directe en indirecte uitgaven voor gezondheidszorg, herstel en preventie verbonden aan de kosten van de Covid-19-crisis', zonder extra sociaaleconomische voorwaarden. Als Spanje en Italië ervoor kiezen, krijgen ze dus geen programma aan hun broek of toezicht van een trojka op hun dak.

Herstelfonds

De drie crisisinstrumenten zijn leningen, die terugbetaald moeten worden. De schuld van meer dan 130 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in Italië dreigt daardoor nog zwaarder aan te dikken. Daarom groeit het besef dat de recessie die volgt op de coronacrisis ook een gezamenlijke aanpak vereist. De 27 ministers beloven in dat verband een 'herstelfonds' dat tijdelijk en doelgericht is en in verhouding staat tot de buitengewone kosten van de crisis.

Eurobonds, daar waren, zijn en blijven we tegen. Wopke Hoekstra Nederlands minister van Financiën

'We moeten niet alleen werken op de korte termijn, maar ook op de middellange', erkent Centeno. 'Iedereen beseft dat we met iets nieuws moeten komen.' De EU-leiders moeten nu aangeven hoe die fondsen gefinancierd worden en of er 'innovatieve' financieringsbronnen zijn die compatibel zijn met het EU-verdrag. Die vage termen verhullen de grote verdeeldheid tussen noord en zuid. Italië en Spanje zien alle heil in de uitgifte van gezamenlijk schuldpapier of Europese 'coronabonds'. De noordelijke landen zien het vooralsnog niet zitten om op te draaien voor andermans schulden en pleiten voor alternatieven. 'Eurobonds, daar waren, zijn en blijven we tegen', benadrukte Hoekstra na afloop nogmaals.