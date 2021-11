Europa bant soja, rundvlees, koffie, cacao, palmolie en hout uit ontbossend zuiden

Nieuwe Europese wetgeving legt afvaltransport naar landen buiten de Unie aan de ketting en verbiedt de invoer van hout en voedingsproducten als koffie en soja die gepaard gaan met ontbossing.

Luttele dagen na de klimaattop in Glasgow lanceert de Europese Commissie een nieuw pakket verregaande maatregelen voor het milieu, het klimaat en de biodiversiteit. Vooral met de regels die garanderen dat alleen ontbossingsvrije producten worden ingevoerd, hoopt de Europese Unie wereldwijd de norm te zetten.

Europa is na China de grootste afnemer van soja, rundvlees, palmolie, hout, cacao en koffie. Die grondstoffen zijn vaak een product van industriële landbouw waarvoor bossen wijken. De vraag om die ontbossing in andere delen van de wereld te stoppen, leeft al langer. Vrijwillige akkoorden en labels voor duurzame producten dekten vaak niet de lading. Het Europees Parlement eiste eerder dit jaar wetgeving voor duurzaam ondernemen.

Concreet gaat Europa invoerders van producten uit land- of bosbouw verplichten te garanderen dat de teelt niet gepaard ging met ontbossing. Houtkap en het platbranden van bossen ten voordele van landbouwgrond hebben in 30 jaar wereldwijd 420 miljoen hectare bos doen verdwijnen, berekende de VN-voedsel- en landbouworganisatie FAO. Zelfs als nieuwe bosaanplantingen worden meegerekend, verdween tussen 1990 en 2020 178 miljoen hectare woud. Dat is een gebied zo groot als Frankrijk.

Zorgvuldigheid

Concreet zullen invoerders van hout en de vijf levensmiddelen, maar ook van afgeleide producten zoals leder, chocolade en meubelen moeten bewijzen dat hun producten alleen geteeld worden op bestaande landbouwgronden. Een eerste vereiste is dat de producten die op de Europese markt komen traceerbaar zijn, zodat duidelijk is uit welke regio ze afkomstig zijn. Landen of bepaalde regio's worden aangemerkt als hoog of laag risico op basis van de staat en de snelheid van de ontbossing.

Bedrijven moeten hun toeleveringsketen onderwerpen aan een 'due diligence' of zorgvuldigheidsonderzoek. De Europese lidstaten zijn verantwoordelijk voor de controle. Daarbij wordt gekeken of de ontbossing doorgaat en met welke snelheid, maar ook naar politieke criteria, zoals het bestaan van een nationale wetgeving en sancties tegen illegale ontbossing. Voor de handel met regio's die als laag risico geboekstaafd staan, zijn die zorgvuldigheidsverplichtingen beperkt.

De Commissie verwacht dat de nieuwe regels minstens 31,9 miljard euro aan besparingen opleveren. De productie en de consumptie van die grondstoffen leidt tot een jaarlijkse uitstootvermindering van 31 miljoen ton CO2 in de atmosfeer.

Volgens milieuorganisatie WWF heeft ook België een zware voetafdruk wat betreft ontbossing: 'De oppervlakte die nodig is voor de productie van soja, cacao, rundvlees en leer, palmolie, koffie, rubber, hout en papier die België in ruwe of bewerkte vorm invoert, beloopt meer dan 10 miljoen hectare per jaar. Dat is meer dan drie keer de oppervlakte van ons land.'

Afvaltransport

'Als we een meer ambitieus klimaat- en milieubeleid eisen van onze partners moeten we zelf ook de export van vervuiling stoppen', zegt EU-commissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius. Nieuwe wetgeving laat de uitvoer van afval naar landen buiten de Unie alleen toe als het ontvangende land instaat voor een duurzame verwerking. Als bewijs is een onafhankelijke audit nodig.

Ook de strijd tegen afvalzwendel wordt aangescherpt. 30 procent van alle afvalschepen vervoeren illegale ladingen, goed voor jaarlijks 9,5 miljard euro. De EU-antifraudedienst Olaf krijgt de opdracht die afvaltraffiek te onderzoeken. De wetgeving op administratieve sancties wordt aangescherpt.

Bodem

70 procent van de bodem in Europa is er niet goed aan toe. Een nieuwe strategie moet ertoe leiden dat onze bodem, die 95 procent van ons voedsel opbrengt, dezelfde bescherming krijgt als het zoet water, de lucht en de zee in Europa. In 2023 volgt specifieke wetgeving.

Door bindende Europese doelstellingen op te leggen voor bodemherstel zullen we meer koolstof uit de lucht kunnen halen en vasthouden. Tom Vandenkendelaere Europees Parlementslid CD&V