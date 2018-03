Europa belast activiteiten webgiganten

Europa drukt woensdag zijn plan voor een ‘Google-taks’ door. Niet de internetgiganten zelf worden geviseerd, wel de omzet die ze boeken met hun activiteiten op het net.

kris van haver

Deelplatformen als Airbnb en Uber verhuren respectievelijk kamers en taxivervoer via het internet in heel Europa. De gebruiker betaalt een vergoeding voor die diensten. Maar de betrokken internetbedrijven worden niet belast op de transacties. Ze zijn immers niet fysiek aanwezig in de meeste Europese landen.

De Europese Commissie gaat woensdag voorstellen dat de techbedrijven belasting betalen op de omzet die ze met dit soort digitale activiteiten in elke lidstaat realiseren. De taks blijft beperkt tot minder dan 5 procent van de omzet op zulke activiteiten. Volgens EU-bronnen zal de bruto belastingvoet rond 3 procent liggen. Belasting die de internetbedrijven op de winst betalen, mogen ze aftrekken van de techtaks.

De taks op internetactiviteiten geldt enkel voor de grote techbedrijven, die jaarlijks wereldwijd ruim 750 miljoen euro omzet boeken en enkele tientallen miljoenen euro’s inkomsten genereren in Europa. Enkel online activiteiten waarbij de gebruiker een centrale rol speelt, worden belast. Concreet gaat het om de interfaces tussen koper en verkoper of huurder en verhuurder zoals bij Airbnb of Uber en om de zoekmachines en sociale media die informatie over hun gebruikers te gelde maken of via advertenties verkopen.

Netflix, Spotify, iTunes en Amazon niet getroffen

Internetbedrijven als Netflix, Spotify of iTunes van Apple ontspringen de dans. Die werken met abonnementen waarop btw betaald wordt. Ook de digitale verkoop van Amazon valt om die reden buiten boord.

De taks zal jaarlijks hooguit zo’n 5 miljard euro belastinginkomsten opbrengen in Europa. Die moeten dan nog verdeeld worden onder de lidstaten. De internettaks is dus niet de grote fiscale omwenteling waar de Franse president Emmanuel Macron al een half jaar op aandringt.

Macron ergert zich dat internetbedrijven amper 10 procent belasting betalen in Europa, en vaak nog een pak minder dankzij agressieve planning. Traditionele bedrijven dragen gemiddeld 23 procent af aan de fiscus in de EU.

Aanpassing fiscaal systeem aan digitalisering

Tegelijk werkt de Europese Commissie aan een grondiger aanpassing van het Europese belastingsysteem. De vennootschapsbelasting is letterlijk een vooroorlogs systeem, dat bedrijven met een zetel in hun land belast. De opkomst van de digitale economie, waarbij geen fysieke aanwezigheid vereist is om activiteiten te ontplooien, dreigt op termijn de belastinginning aan te vreten.

Europa wil op langere termijn, in overleg met de belangrijkste internationale partners, de notie ‘aanwezigheid van een digitale vestiging’ invoeren in het belastingsysteem. Toch is er nog niet de minste internationale consensus over de wenselijkheid van een belasting op internetgiganten, laat staan over de aanpak, bleek gisteren uit een voorlopig OESO-rapport.

Oeso ziet meningsverschillen over fiiscale aanpak techgiganten

Dat rapport dient als basis voor overleg tussen de landen van de G20 in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires nu dinsdag en woensdag. Maar de teneur is vooral dat ‘er op dit moment meningsverschillen zijn over de manier waarop de kwestie moet worden aangepakt’. Het rapport beperkt zich dan ook tot een opsomming van standpunten, mogelijke maatregelen en hun verwachte gevolgen.