Europa bereidt zich voor op brexit zonder akkoord

Een definitief Brits vertrek uit de Europese Unie over 21 dagen zonder handelsakkoord is nu het basisscenario. Noodplannen moeten de schok iets verzachten. Maar ook daarvoor moeten de Britten meewillen.

Al weken dringen buurlanden als België aan op noodplannen om de gevolgen in te dammen van een harde brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk op 1 januari 2021 zonder een akkoord over een toekomstige samenwerking en handel uit de Europese Unie crasht. Donderdagochtend, net voor het begin van een moeilijke Europese top, legde Commissievoorzitster Ursula von der Leyen eindelijk een reeks noodplannen op tafel om de ontwrichting van het verkeer over het Kanaal enigszins en tijdelijk te temperen.

'We moeten voorbereid zijn op alle scenario's, dus ook op het ontbreken van een akkoord met Londen op 1 januari', zei Von der Leyen. Maar de klokken in Europa staan intussen wel zo goed als gelijk op een no deal. Een etentje woensdagavond tussen de Britse premier Boris Johnson en Von der Leyen in Brussel leverde geen enkele toenadering op.

De nieuwe, ultieme deadline voor de onderhandelingen is zondag. Maar de kloof op drie cruciale punten, visserij, eerlijke concurrentie en een geschillenregeling, blijft onoverbrugbaar. Alleen al het menu woensdagavond, sint-jacobsvruchten en tarbot uit de Noordzee, moet Johnson een stomp in de maag hebben gegeven. Londen weigert vissers toegang tot de 'soevereine' Britse wateren.

Noodplannen

De Commissie had de noodplannen woensdag al aangekondigd aan de EU-ambassadeurs om een furie van de Europese leiders te vermijden, een bewijs te meer van de erg lage verwachtingen voor het diner met Johnson. Een echte discussie over de brexit komt er niet op de Europese top. 'Het laatste wat we willen is dat de EU-chefs gaan onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk,' is te horen in de wandelgangen.

Intussen is een Brits vertrek uit de Europese Unie het basisscenario van de Europese instellingen. Dat houdt in dat er niet alleen douaneformaliteiten en controles komen aan de grenzen vanaf januari, maar ook heffingen op de in- en uitvoer van producten, dat Europese vervoersbewijzen in het Verenigd Koninkrijk niet meer aanvaard worden en Europese vliegtuigen niet meer kunnen landen in Londen.

De noodplannen van de Commissie moeten de ergste chaos temperen en een complete implosie van de handel vermijden. De Europese Commissie stelt maatregelen voor die het luchtverkeer en het goederen- en passagiersvervoer over de weg tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie de eerste zes maanden van 2021 gaande houden. Een voorstel om het treinverkeer via de Chunnel te blijven garanderen ligt al op tafel. Die maatregelen moeten nog voor het einde van het jaar goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.

Om disruptie te vermijden moeten de Britten wel gelijkaardige noodmaatregelen nemen. De Commissie stelt ook een noodplan voor visserij voor, om de bestaande toegang tot de Britse viswateren en de Britse toegang tot de Europese markt voor visserijproducten te behouden tot eind 2021 of tot er een akkoord is tussen Londen en Brussel over visserij.

Fish-and-chips

De Britten kunnen niet alle vis uit de Britse wateren zelf opeten. Dan zouden alle Britten driemaal per dag fish-and-chips moeten eten, luidt de boutade.

Het verschil tussen een deal en een no deal is gigantisch. Europa bood Londen een tarief- en quotavrije toegang tot de Europese markt en ook 'handelsfacilitering', een veel soepeler regime voor douaneformaliteiten en handelsstromen.