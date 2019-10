Europa beslist pas volgende week over brexituitstel

In Europese kringen circuleert een scenario in twee fasen. 15 november wordt een eerste deadline, zoals Frankrijk al langer vraagt. Als Johnson zijn verkiezingen gedaan krijgt, moet tegen die datum gestemd zijn over zijn brexitdeal in het Britse parlement.

Is de stemming niet afgerond of is de deal geamendeerd of afgewezen, dan kan Europa terugvallen op een tweede, flexibele deadline van 31 januari. Als er voor die datum alsnog een deal komt, stapt het Verenigd Koninkrijk vroeger uit de Unie met een akkoord.