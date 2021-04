Europa bezorgd over Navalny en Russische oorlogstrom

Europa blijft erg verdeeld over de houding tegenover Moskou. Onder meer Hongarije onderhoudt goede banden met Rusland. De Baltische landen en Polen zijn dan weer beducht voor de machtspolitiek uit Moskou. Tsjechië, lang een bondgenoot van Moskou, zette zaterdag 18 Russische diplomaten het land uit na bewijzen over de betrokkenheid van de Russische militaire inlichtingendienst bij de ontploffing van een opslagplaats voor munitie in 2014. Bovendien waren de twee Russen die betrokken waren bij de vergiftiging van vader en dochter Skripal in Salisbury ten tijde van de ontploffing van het munitiedepot ook in Tsjechië.