Europa bindt strijd aan met wegwerpplastic

De plannen zijn een reactie op de groeiende soep van plasticafval in de oceanen. Elk jaar produceren de 28 EU-landen 28,5 miljoen ton aan plasticafval, waarvan het grootste deel in de zee terechtkomt. Zelfs als het wegwerpplastic wordt afgebroken is het nog zeer schadelijk voor het milieu. Via vissen komt het ook in onze voedselketen terecht.