Europa blokkeert uitvoer kwart miljoen vaccins AstraZeneca naar Australië

Europa blokkeert de uitvoer van een stevige lading coronavaccins van AstraZeneca vanuit Italië naar Australië. EU-bronnen noemen de uitvoer een 'duidelijke contractuele schending van het Europese contract met de farmaproducent'.

Het is de eerste keer dat Europa effectief een uitvoerverbod oplegt met het nieuwe mechanisme voor exportcontrole dat de Commissie eind januari in stelling bracht. Die controle was een antwoord op de toenemende kritiek op de trage Europees vaccinatiestrategie. De Commissie wil zich ervan vergewissen dat de farmabedrijven waarmee ze een leveringscontract heeft dat effectief nakomen en geen deel van hun Europese vaccinproductie versluizen naar de andere kant van de wereld.

Het exportmechanisme kreeg veel kritiek omdat Europa daarmee zijn reputatie als open handelsblok en ankerpunt voor farmabedrijven van over de hele wereld op het spel zette. Toch is Europa niet de enige die exportbeperkingen bovenhaalt: ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hanteren een exportverbod in de wereldwijde strijd om vaccins.

Enfant terrible

Volgens het Europese mechanisme moeten vaccinproducenten die willen exporteren buiten Europa in het land van productie een uitvoeraanvraag indienen. De regering van dat land neemt de beslissing en stuurt die door naar de Europese Commissie. Die kan een veto of fiat nog altijd overrulen.

Meer dan 170 exportaanvragen, van onder meer BioNTech-Pfizer, konden met bijzonder weinig oponthoud ongehinderd doorgaan, zeggen EU-bronnen. Eigenlijk wist iedereen in Europa dat de exportcontrole in de eerste plaats bedoeld was voor AstraZeneca, het farmabedrijf dat zich in geen tijd als het enfant terrible van Europa ontpopte.

De verhoudingen tussen AstraZeneca en Europa bekoelden sinds het bedrijf de levering van vaccins voor de 27 EU-lidstaten voor het eerste kwartaal terugbracht tot amper 31 miljoen, een kwart van wat contractueel afgesproken was. Onder Europese druk hoogde topman Pascal Soriot het totaal nog op tot 40 miljoen in het eerste kwartaal.

Europa lag op de loer voor het geval een exportaanvraag van AstraZeneca binnen dwarrelde.

Europees overleg om alsnog de beloofde hoeveelheden te leveren haalde niets uit. Bovendien hangt ook over de leveringen van AstraZeneca in het tweede kwartaal veel mist. Soriot blijft erbij dat AstraZeneca meer gebonden is door het contract met de Britse regering dan door het Europese contract. Dat herhaalde hij vorige donderdag hardop voor het Europees Parlement. Nochtans is gebleken dat het Europese aankoopcontract een dag eerder werd afgesloten dan het Britse.

Strenge Draghi

Europa lag dus op de loer voor het geval een exportaanvraag van AstraZeneca binnen dwarrelde. Ook de nieuwe Italiaanse regering onder premier Mario Draghi was zeer waakzaam. In Italië staat de enige Europese fabriek die de eindafwerking van AstraZeneca-vaccins verzorgt. Eind vorige week was het prijs: AstraZeneca vroeg een uitvoervergunning voor 250.000 vaccins naar Australië.

Mario Draghi handelde volgens de gemaakte Europese afspraken. Europese bron