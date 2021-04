Europa daagt AstraZeneca voor rechter wegens contractbreuk

De Europese Commissie heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca. Europa beschuldigt de vaccinproducent van contractbreuk.

De Europese Commissie wil met een kortgeding druk zetten op AstraZeneca om de ontbrekende vaccinleveringen alsnog snel te krijgen. De Zweeds-Britse vaccinproducent beloofde 120 miljoen leveringen voor april en 180 miljoen in de drie maanden daarna. Maar het aantal geleverde dosissen bleef in het eerste kwartaal steken op 40 miljoen. Die voor het tweede kwartaal zijn geslonken tot 70 miljoen en onzeker.

De essentie Europa wil voor de rechter druk zetten op AstraZeneca.

De vaccinproducent leverde minder dosissen dan vooropgesteld.

De Europese Commissie wil die dosissen via de rechtbank alsnog te pakken krijgen.

Het farmabedrijf noemt de rechtszaak een 'zonder inhoud'.

De Europese Commissie leidde de juridische procedure vrijdag in bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Stella Kyriakides, de Europese commissaris voor Gezondheid, bevestigde maandag de gerechtelijke stappen.

De Europese Commissie vertegenwoordigt iedereen. Er zullen geen 27 nationale advocaten naast de hare staan. EU-bron

De EU-lidstaten hadden de dagen daarvoor al overlegd over gerechtelijke stappen tegen AstraZeneca. De vraag was welke rol in een juridische procedure voor de lidstaten is weggelegd. Vrijdag gaven alle lidstaten hun steun aan de rechtszaak. Ze kwamen overeen dat de Europese Commissie namens de 27 landen het proces voert. 'Er zullen geen 27 nationale advocaten naast die van de Commissie staan', zegt een EU-bron. 'De Commissie vertegenwoordigt iedereen.'

Leveringsstrategie

Volgens de Commissie slaagde AstraZeneca er na gesprekken, dreigementen en onderhandelingen niet in een 'betrouwbare leveringsstrategie' uit te werken. 'Voor ons is een snelle levering belangrijk van de dosissen waar de EU-burgers recht op hebben, die door het bedrijf beloofd zijn in de aankoopovereenkomst,' zegt Stefan De Keersmaecker, een woordvoerder van de Commissie.

De Commissie zegt goede argumenten te hebben voor de rechtsgang. Om haar gelijk te bewijzen verwijst ze naar het contract dat ze eind augustus met AstraZeneca sloot. Daarin staan niet alleen de 300 miljoen dosissen vermeld voor de zes eerste maanden van 2021, AstraZeneca kreeg ook 336 miljoen euro aan Europese steun om de productiecapaciteit op te zetten om na de goedkeuring van zijn vaccin snel te kunnen leveren. Het contract lijst ook de productiesites op die de dosissen zouden leveren.

Proces

De Commissie besliste eerder een bijkomende optie van 100 miljoen dosissen uit het contract met AstraZeneca niet te lichten. Ze tekende geen nieuw contract met de door zeldzame tromboses en vertragingen geplaagde vaccinproducent voor de zomer en het najaar. De dosissen die AstraZeneca de komende twee maanden levert, zijn de laatste die het aan EU-lidstaten bezorgt.

De rechtszaak is zonder voorwerp. Verklaring AstraZeneca