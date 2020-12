Europa dreigt ermee techreuzen op te splitsen

De Europese Commissie wil met twee wetsvoorstellen eenvormige regels opleggen aan alle internetbedrijven actief in Europa. Voor big tech dreigt zelfs een verplichte opsplitsing.

'Na de uitvinding van de auto brachten verkeerslichten orde in de straten. Wat we vandaag nodig hebben, is een goede regeling van het online verkeer', zei Margrethe Vestager, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor Concurrentie, bij de presentatie dinsdag van het pakket nieuwe digitale regels voor digitale diensten, markten en databeheer.