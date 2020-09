Europa dreigt met sancties in ultimatum aan Londen

De Britse regering moet nog deze maand de kwalijke elementen uit de ontwerpwet halen die ingaan tegen het brexit-scheidingsakkoord, zoniet volgen er gerechtelijke stappen, waarschuwt de Europese Commissie.

De Europese Commissie en de 27 lidstaten laten niet over zich heen lopen bij de nieuwste brexitmaneuvers van de regering-Johnson. Na spoedoverleg in Londen met minister Michael Gove eist Maros Sefcovic, de vice-voorzitter van de Europese Commissie, dat de meest flagrante passages van de Britse ontwerp-brexitwet nog voor het einde van de maand verwijderd worden.

'Het scheidingsverdrag trad in voege op 1 februari van dit jaar en heeft dus al juridische effecten onder internationale wetgeving. Noch de Europese Unie, noch het Verenigd Koninkrijk kan sinds die dag dit akkoord eenzijdig wijzigen, amenderen, interpreteren, negeren of afkeuren', benadrukt Sefcovic in een vlammende verklaring na overleg met de ambassadeurs van de 27 lidstaten in Londen.

Als de Britse brexitwet wordt aangenomen, zou dat een duidelijke schending zijn van de afspraken in het kader van het Ierse protocol, dat deel uitmaakt van dat scheidingsakkoord, gaat Sefcovic verder. Hij herinnert er bovendien aan dat het scheidingsakkoord dat premier Boris Johnson zelf onderschreef in oktober van vorig jaar, een arsenaal aan verweermiddelen en mechanismen bevat. 'De Europese Unie zal niet aarzelen ze te gebruiken,' vervolgt hij.

Iers protocol

Het Iers protocol bepaalt dat goederen uit de rest van het Verenigd Koninkrijk gecontroleerd worden in de Noord-Ierse havens. Op die manier wordt een grenscontrole vermeden op het eiland, tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek, deel van de Europese interne markt. En worden de goedevrijdagakkoorden van 1998, die een einde maakten aan de Ierse broedertwisten, gerespecteerd.

De Britse regering wil met de brexitwet moedwillig afwijken van de in het protocol voorziene regels inzake staatssteun en douanecontrole. 'Het vertrouwen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is ernstig geschaad. Het is aan de Britse regering om het vertrouwen te herstellen,' aldus Sefcovic.

