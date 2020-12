Europa drijft prijs op voor Pools-Hongaars veto

Warschau en Boedapest weigeren groen licht te geven voor de Europese meerjarenbegroting en voor NextGenerationEU, het tijdelijke herstelfonds. Ze doen dat omdat ze vierkant tegen een nieuw sanctiemechanisme zijn: landen die de rechtsstaat tarten, kunnen hun EU-subsidies verliezen. Zonder het fiat van de twee landen zit Europa vanaf januari opgescheept met voorlopige twaalfden. In de praktijk betekent dat een EU-budget met 25 tot 30 miljard minder in de pot.

De frustratie over de Pools-Hongaarse chantage loopt hoog op in alle hoofdsteden, want de Europese fondsen zijn broodnodig om het herstel te betalen. Vooral Hongarije maakt het bont. De berichten over een seksfeestje in Brussel waarbij een vertrouweling van premier Viktor Orban betrokken was, worden doodleuk voorgesteld als een samenzwering tegen Hongarije. Een officiƫle mededeling van de regering spreekt van 'internationale betrokkenheid van geheime diensten om Orban te verzwakken'.