Europa dringt aan op gecoördineerde aanpak coronavirus

'Alle EU-landen moeten ons informeren over hun plannen voor pandemieën', zegt de Europese Commissie, nu het coronavirus in steeds meer lidstaten opduikt.

'De situatie leidt tot bezorgdheid maar we mogen niet in paniekmodus gaan', zei het Europese Commissielid voor Volksgezondheid Stella Kyriakides woensdag in Rome, waar ze overleg pleegt met de Italiaanse en Europese autoriteiten en met vertegenwoordigers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

Een gecoördineerde Europese aanpak is volgens de Commissie cruciaal om de crisis het hoofd te bieden. 'We hebben alle EU-landen gevraagd ons te informeren over hun plannen voor pandemieën. Wat zijn hun diagnosecapaciteiten? Hoeveel tests kunnen ze uitvoeren in labo's? Wat zijn hun procedures om besmettingen op te sporen? En hoe gaan ze hun plannen voor pandemieën implementeren?'

Italië is, na China, Japan, Zuid-Korea en Iran, de nieuwe frontlinie in de coronacrisis. Sinds vorige week vrijdag belandden in het Zuid-Europese land meer dan 370 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Zeker twaalf mensen bezweken eraan.

Via rondreizende Italianen en Europeanen die onlangs het Alpenland bezochten, verspreidde het virus zich als een lopend vuurtje in Europa. Nieuwe gevallen doken op in Spanje, Kroatië, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Griekenland.

'De afgelopen dagen hebben we gezien hoe snel de situatie kan veranderen. De gezondheidsdiensten in alle lidstaten moeten klaar staan om meer gevallen te behandelen', zei Kyriakides. Ze roept alle regeringen in de EU op zo snel mogelijk alle relevante informatie met elkaar te delen. 'Informatie-uitwisseling is cruciaal om een effectief en coherent antwoord te formuleren.'

Op het terrein

Omdat nog steeds niet duidelijk is waar het virus precies vandaan komt en hoe het zich verspreidt, hebben het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -controle en de WGO medewerkers naar Italië gestuurd. 'Door op het terrein aanwezig te zijn, hopen we het virus beter te doorgronden, zodat we een verdere verspreiding zo snel mogelijk indijken', zei Kyriakides.

De Commissie is van plan informatie te verspreiden voor mensen die naar een risicogebied reizen en eruit terugkeren. 'We hebben gemerkt dat de nood aan zulke info enorm toegenomen is.'