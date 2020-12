Europa eist stok en vangnet tegen vals spelen op interne markt

Niet vis maar de economische belangen van de Europese bedrijven zijn nu de belangrijkste zorg in de onderhandelingen met Londen. Hoe vermijden we dat Britse bedrijven met dumpingpraktijken of minder strenge regels ongestraft de interne markt omwoelen?

Loont het uit de Europese interne markt en douane-unie te stappen? Alleen al de schijn van een positief antwoord op die vraag schept een groot probleem. Het is precies die afweging die de Europese onderhandelaars dubbel argwanend maakt om nu snel-snel onder tijdsdruk toegevingen te doen. Het gras mag na de brexit niet groener lijken aan de andere kant van het Kanaal.

Drie grote knelpunten liggen nu al maanden te sudderen bij de onderhandelingen tussen Brussel en Londen over een handelsakkoord na de brexit. Het zijn drie dossiers met een grote symboolwaarde voor het land dat de controle 'terug wil nemen', maar ook voor de Europese Unie.

Vis gaat slechts over 0,1 procent van de Britse economie, maar 'eigen vis eerst' maakt deel uit van de brexitretoriek. Voor de Europese vissers dreigt het verlies van een hele sector, in streken met weinig economische alternatieven. In Vlaanderen staat de helft van de vissersvloot op het spel.

Gevaar interne markt

Maar het moeilijkste element in de onderhandelingen tussen Brussel en Londen is niet vis, ook al verlopen die gesprekken stroef. 'We weten dat we minder vis uit de Britse wateren zullen krijgen, maar de visserij is onderhandelbaar', klinkt het aan Europese kant. Het essentiƫle punt is het garanderen van een 'eerlijk speelveld': vermijden dat Britse bedrijven dankzij een dosis overheidssubsidies of minder strikte milieu- of sociale regels de Europese bedrijven oneerlijke concurrentie aandoen op de Europese markt.

We weten dat we minder vis uit de Britse wateren zullen krijgen, maar de visserij is onderhandelbaar. EU-diplomaat

Europa biedt de Britten een toegang zonder invoertarieven of quotabeperkingen aan tot de interne markt. Zo'n rode loper naar de interne markt is niet gebruikelijk in handelsakkoorden, maar wel aangewezen voor een geografisch en historisch nabije handelspartner.

Maar alle lidstaten beseffen intussen dat de interne markt in gevaar komt zonder duidelijke en gedetailleerde afspraken met Londen over wat oneerlijke concurrentie is en hoe die wordt aangepakt. Zelfs Duitsland, dat de voorbije weken op het gaspedaal drukte in de onderhandelingen met Londen, is bang geworden dat de eigen bedrijven door een slechte deal met Londen potentieel benadeeld en structureel verzwakt worden.

Singapore aan de Theems

Een 'Singapore aan de Theems' is wel het laatste wat Europa wenst, een paradijs met nauwelijks regels en waar het gras altijd groener is, vlak over het Kanaal. Vandaar de Europese eis om geen stappen achteruit te zetten op bestaande normen en regels en ook in de toekomst die regels op elkaar af te stellen, weliswaar zonder letterlijk elkaars wetgeving over te nemen.

Maar de regering-Johnson zweert net bij de optie om af te wijken van de Europese regels. Londen wil na de brexit op volle kracht vooruit met de eigen industrie: profiteren van de Europese markt maar zonder al die Europese boeien is de essentie van Boris' plan. Maar die Britse dadendrang impliceert dat het Europese kroonjuweel, de interne markt, onverkoopbaar wordt als argument tegenover andere landen om bij de Europese club te komen of te blijven.