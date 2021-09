Europa evalueert in najaar vaccinatie van jonge kinderen

'Pfizer zal ons begin oktober meer informatie bezorgen. We hebben vervolgens drie à vier weken nodig om die te onderzoeken. Van Moderna verwachten we de gegevens begin november', zo geeft hij mee. Pfizer en Moderna zijn belangrijke fabrikanten van coronavaccins.

In het interview benadrukt Cavaleri ook dat het toedienen van een derde dosis nodig is, maar niet voor iedereen. In de Verenigde Staten liet een expertengroep van het geneesmiddelenagentschap FDA vrijdagavond nog weten dat het tegen een algemene invoering is van een boostervaccin of derde dosis voor alle volwassen.