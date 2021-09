Europa forceert universele lader voor alle elektronische apparaten

Meer dan elf jaar al probeert de Europese Commissie een oplossing te vinden voor het kluwen van niet-compatibele oplaadkabels voor mobiele telefoons, tablets, koptelefoons, draagbare luidsprekers, fototoestellen en camera's of draagbare videogameconsoles. De samenwerking met de industrie leverde al een forse beperking op. Het aantal types van opladers verminderde in die periode van dertig naar drie.

Toestellen met oplader zullen nog altijd te koop kunnen worden aangeboden, maar alleen als datzelfde toestel ook zonder oplader te verkrijgen is.

Toch zitten de consumenten nog altijd met laden en kasten vol niet-compatibele opladers. Jaarlijks spenderen consumenten in Europa 2,4 miljard euro aan losse opladers. Slechts twee op de drie beschikbare laders wordt effectief gebruikt. Weggegooide laders tekenen jaarlijks voor 11.000 ton elektronisch afval. Die cijfers verklaren waarom het Europese geduld op is.

'We hebben de industrie voldoende tijd gegeven om een oplossing voor te stellen. Het is nu tijd voor wetgeving om een universele lader te verplichten', zegt Margrethe Vestager, die als vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk is voor de digtale omslag van Europa.