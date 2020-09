Europa gaat alle migranten snel screenen aan de grenzen

Migranten die voet zetten op Europese bodem, moeten op drie maanden tijd zekerheid hebben over asiel of gedeporteerd worden. Lidstaten moeten hun deel doen voor de opvang of terugkeer van migranten, zegt het nieuwe Europese migratiepact.

Elke asielzoeker die illegaal opduikt of landt in een EU-lidstaat of aanklopt aan de Europese buitengrens, wordt gescreend op identiteit, gezondheid, mogelijke veiligheidsrisico's en aanwezigheid in de Europese databanken. Die snelle doorlichting duurt maximaal vijf dagen. Elke asielzoeker heeft het recht asiel aan te vragen, maar die eerste selectie aan de grens bepaalt welke procedure daarbij gevolgd wordt.

Wie bijzonder weinig kansen heeft op verblijf of werk in Europa, bijvoorbeeld omdat hij of zij uit een relatief veilig land komt, krijgt een versnelde asielprocedure aan de grens van maximaal twaalf weken en moet, bij een negatieve beslissing, terugkeren naar huis. Wie wel aanspraak maakt op asiel, mag in het land van onthaal een verblijfsticket aanvragen. Ook die beslissing, wel of geen asiel, moet op twaalf weken afgerond zijn. Er is, anders dan nu, slechts eenmaal beroep mogelijk. Niet-begeleide minderjarigen en gezinnen met kinderen jonger dan twaalf gaan sowieso naar de asielprocedure.

Verplichte quota, een verdeling van de asielzoekers over alle lidstaten, komen er niet.

Dat is het nieuwe vertrekpunt van het 'migratiepact' dat de Commissie-von der Leyen voorstelt. Een set nieuwe en aangepaste, 'slimmere' Europese regels moet de nu al vijf jaar durende 'non-beleid' inzake migratie in Europa doorbreken, erkent Margaritis Schinas, de vicevoorzitter van de Commissie en een van de architecten van het pact.

Geen quota

'We hebben geleerd van de lessen en wonden van 2016. Iedereen moet aan boord zijn', beklemtoont Schinas. De Commissie zweert bij 'verplichte solidariteit' van alle lidstaten. Maar verplichte quota, een verdeling van de asielzoekers over alle lidstaten, komen er niet, zegt Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson. Daarmee legt de Commissie zich erbij neer dat de Oost-Europese landen nooit zullen instemmen met een verplichte opvang van migranten.

Landen die zelf geen migranten willen opvangen, kunnen dus terugkeeroperaties 'sponsoren'.

De verplichte solidariteit voor alle Europese landen kan op twee manieren. De eerste is vrijwillige opvang van migranten die recht hebben op asiel. De tweede optie is hulp bij het repatriƫren van economische migranten naar hun thuisland. Ook een combinatie van beide opties is mogelijk, aangevuld met het leveren van extra grenswachten.

Er komt ook een solidaire opvang van vluchtelingen die op zee gered worden. Nu zwalpen schepen dagen of weken op de Middellandse Zee zonder toegelaten te worden tot een haven. De Commissie wil duidelijke voorafgaande afspraken over hoeveel opvarenden landen op jaarbasis willen opnemen om getouwtrek en een aparte regeling voor elke nieuwe migratieboot te vermijden.

Terugkeer

Dat betekent niet dat de solidariteit vrijblijvend is. Er komt wel degelijk een verdeelsleutel op basis van welvaart en bevolking van een land. Lidstaten kunnen wel kiezen voor de opvang van bepaalde nationaliteiten. En landen die zelf geen migranten willen opvangen, kunnen dus terugkeeroperaties 'sponsoren'.

De Commissie werkte wel procedures uit die garanderen dat in crisissituaties voldoende middelen aanwezig zijn om zowel opvang als terugkeeroperaties te garanderen. De Commissie zou dan landen die onvoldoende solidair blijken, vragen om bijkomende inspanningen of het opnemen van migranten, zeggen Europese migratie-experts.

Pushbacks

In tegenstelling tot in 2015 en 2016 kloppen nu veel meer economische migranten aan de Europese deur. Vandaag wordt nog geen derde van de afgewezen asielzoekers teruggestuurd. Het Europees asielagentschap Frontex kan helpen bij die terugkeer, maar wettelijk gezien zijn terugkeeroperaties een nationale bevoegdheid.

Migranten mogen niet overgedragen worden aan landen waar ze aan vervolging blootstaan.

'Het recht om asiel aan te vragen is fundamenteel. We willen garanderen dat er geen pushbacks zijn aan de grens', zegt Ylva Johansson. Zij benadrukt dat bij terugkeer, ongeacht welk land die vluchten en de onderhandeling met het thuisland op zich neemt, dezelfde regels, rechten en plichten gelden. Dus ook het principe van non-refoulement: migranten mogen niet overgedragen worden aan landen waar ze aan vervolging blootstaan.

Een houten wortel

Landen die kiezen voor het sponseren van terugkeer moeten die operatie binnen de acht maanden hebben doorgevoerd. Is dat niet het geval, dan verhuist de afgewezen asielzoeker naar het land dat de terugkeeroperatie leidt.

Om de thuislanden van (economische) migranten te overtuigen, houdt Europa hen een wortel voor die veel wegheeft van een stok: makkelijkerE inreis- en studiemogelijkheden, handelsafspraken, ontwikkelingshulp. Europa gaat ook meer inzetten op legale migratie om zelf talent te sprokkelen.