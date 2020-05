Europa gaat met groene bezem door landbouw

Een kwart van de landbouw moet over tien jaar biologisch zijn en het gebruik van pesticiden gehalveerd. Europa dwingt landbouw, maar ook voedselconsumptie op een groener en duurzamer pad.

De Europese Commissie zet haar groene agenda door, in volle coronacrisis. 'Deze pandemie toont net hoe kwetsbaar we zijn en hoe belangrijk het is het evenwicht tussen menselijke activiteit en de natuur te herstellen,' argumenteert Frans Timmermans, de nummer twee van de Europese Commissie.