Europa gaat uit van jaarlijkse coronaprik

De Europese Commissie keurde woensdag een tweede aankoopcontract goed van 300 miljoen dosissen van het Moderna-vaccin. De helft is bestemd voor dit jaar, de resterende 150 miljoen dosissen voor 2022 zijn optioneel. In januari sloot de Commissie een gelijkaardig contract met BioNTech-Pfizer van 200 miljoen dosissen, waarvan 75 miljoen al in het tweede kwartaal, plus een bijkomende optie voor nog eens 100 miljoen.