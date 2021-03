Europa gebruikt Halix-fabriek in Leiden als pasmunt in vaccinoorlog

De Europese Commissie gaat alle mogelijke sluipwegen voor de export van vaccins sluiten. AstraZeneca en de Britse regering krijgen de duimschroeven aangedraaid in de vaccinoorlog, met de voorraad van meer dan 4 miljoen vaccindosissen in de Halix-fabriek in Leiden als hefboom.

Pascal Soriot mag dan de winter doorbrengen in Australië, goed slapen zit er voor de topman van farmaproducent AstraZeneca niet in. Na de onrust over de betrouwbaarheid van het AstraZeneca-vaccin voor 65-plussers, volgde de ophef over zeldzame trombosegevallen. Dinsdag volgde een nieuwe deuk: AstraZeneca had verouderde gegevens over testresultaten doorgegeven aan de Amerikaanse autoriteiten. Soriot raakt meer en meer in nauwe schoentjes voor de productie-achterstand in Europa, maar ook in het Verenigd Koninkrijk en India.